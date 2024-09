"Tas ir satraucoši!" Eiropā atklātas invazīvas Āzijas bites

Uz kāda koka zara Maltā atrasta kolonija no vairāk nekā 2000 pieaugušu bišu, un konkrētā suga apstiprināta DNS pārbaudē. Tiklīdz noskaidrots, ka tās ir Apis florea, saime savākta un iznīcināta. Tomēr pētnieki, kuri to apraksta biškopības žurnālā “Journal of Apicultural Research”, pieļauj, ka jau agrāk grupa bišu pametusi pūzni, lai izveidotu jaunu koloniju.