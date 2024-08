FOTO, VIDEO: superjahtas kapteinis atteicies atbildēt uz prokuratūras jautājumiem; izmeklēšana uzsākta arī pret diviem apkalpes locekļiem

Jahtas nogrimšana ir radījusi neizpratni jūniecības ekspertu vidū, kas norāda, ka tāda jahta kā "Bayesian" bija aprīkota ar visiem nepieciešamajiem drošības līdzekļiem, un tai vajadzēja izturēt vētru. Tāpat viņi uzsver, ka jahtai nevajadzēja nogrimt tik ātri. Kā jau ziņots, pēc izglābšanās biznesmeņa dzīvesbiedre medijiem norādīja, ka četros no rīta kopā ar vīru pamodusies, jo laiva sasvērusies, bet pēc pusstundas tā nogrimusi. Pašlaik jahta guļ 50 metru dziļumā jūtas gultnē, kas ļoti sarežģī izmeklēšanas darbus - ūdenslīdzēji zem ūdens spēj pavadīt vien 12 minūtes, no kurām divas ir nepieciešamas, lai ienirtu līdz jahtai un iznirtu no ūdens.