Sieva, iespējams, izkrita pati pēc bērna: kas zināms par bijušo Krievijas Centrālās bankas darbinieku, kurš Maskavā izmeta ģimeni pa logu

Traģēdija notika 25. augusta rītā Maskavā. Agri no rīta kaimiņi izdzirdējuši kliedzienus no Ļipatovu ģimenes dzīvokļa, kur, domājams, izcēlies ģimenes strīds. Divas stundas vēlāk 1988. gadā dzimušās sievietes un 2023. gadā dzimušā bērna līķi tika atrasti uz asfalta. Aculiecinieki ziņoja, ka vispirms pa logu izkritis bērns un pēc tam arī viņa māte. Kā pastāstīja viena no vietējām iedzīvotājām, sākumā bijuši dzirdami kliedzieni, bet pēc tam viņa ieraudzījusi, kā vīrietis vispirms izmetis bērnu un tikai pēc tam arī sievieti. No iedzīvotājas teiktā, nebija īsti skaidrs, vai viņš "palīdzēja" viņai, vai arī viņa pati izlēca. Tad viņš meta ārā mantas, kliedza kaut ko nesaprotamu.