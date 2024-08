Pēc ķīlnieku krīzes Krievijas kolonijā vienam no uzbrucējiem nogriezta daļa auss (brīdinām - nepatīkami skati!)

Dažus metrus no ķīlniekiem atsevišķi guļ trīs līķi. Ārēji viņi ir līdzīgi teroristiem, diviem no viņiem ir tādas pašas drēbes kā ķīlnieku sagrābējiem. Rokas viņiem nav sasietas. Vienam no noziedzniekiem ir asiņaina kreisā auss un tuvumā redzama nogriezta auss daļa un nazis. Kādā no ierakstiem dzirdams, ka kāds cilvēks, domājams, tiesībsargājošo iestāžu darbinieks, saka: "Nofotografē mani fonā."