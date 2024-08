Kurskas operācija bijusi veiksmīga, taču tā nav ietekmējusi situāciju Doneckas apgabalā

Iepriekš mediji sāka vēstīt, ka Krievijas Federācija it kā izved savu karaspēku no frontes līnijas Ukrainā, lai apturētu Ukrainas bruņoto spēku virzību Kurskas apgabalā. Vienlaikus Lietuvas Aizsardzības ministrijas vadītājs paziņoja, ka Krievijas Federācija sūta spēkus no Kaļiņingradas apgabala uz Kursku.