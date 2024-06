Gaisa trauksmes laikā Belgorodas patvertnē pieaugušas sievietes neielaiž bērnus

Kad 2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka invāziju Ukrainā, cerot uz zibenīgu uzvaru, Belgoroda bija viena no vietām Krievijas pierobežā, no kurienes Krievijas armija jau no pirmajām kara stundām veica intensīvus raķešuzbrukumus Ukrainas pilsētām. Tomēr “zibenskarš” izčākstēja, un aizvien biežāk pati Belgoroda, tāpat kā citas tuvējās agresorvalsts pilsētas kļuva par atbildes triecienu mērķiem, liekot pilsētā daudzviet veidot patvertnes, bet evakuācijām un gaisa trauksmes sirēnu kaukoņai kļūstot par ikdienišķu parādību. Jāpiebilst, ka kopš maijā uzsāktā Krievijas uzbrukuma Harkivas apgabalam Belgoroda kļuvusi par vienu no galvenajiem Ukrainas prettriecienu mērķiem, tā kā tieši no šī apgabala krievu okupanti ir iebrukuši Ukrainas teritorijā.