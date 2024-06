Krievija vēršas pret Parīzes olimpiskajām spēlēm ar video, kur izmantots Toma Krūza dziļviltojums

Viltus dokumentālā filma, kas pagājušajā gadā parādījās ziņojumapmaiņas platformā “Telegram”, saucas “Olympics Has Fallen” jeb olimpiāde ir sabrukusi. Dokumentālās filmas nosaukumam ideja tika aizņemta no asās sižeta filmas “Olimpa krišana” nosaukuma jeb angliski “Olympus Has Fallen”. Tika apgalvots, ka viltus dokumentālo filmu producēja “Netflix” un filma ieguvusi viltus pieczvaigžņu recenzijas no “New York Times” un “BBC”.