Baltijas pagāni importēja zirgus upurēšanas rituāliem

Laikā no pirmā līdz 13. gadsimtam zirgi bijuši ļoti svarīgi senajā baltu kultūrā. To apliecina daudzi izrakumos atrasti artefakti, un tā laika ceļotāji ir vēstījuši, ka baltu elite dzēra raudzētu ķēves pienu. Tā kā šīm ciltīm pirms pievēršanas kristietībai nebija lasītprasmes, lielākā daļa informācijas par viņu dzīvi, ieskaitot pagānu reliģiju, gūta no arheoloģiskās izpētes.