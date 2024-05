170 sumbri var "uzsūkt" divu miljonu auto sliktās gāzes

Eiropas lielākie zālēdāji var būt iedarbīgs līdzeklis cīņā pret klimata pārmaiņām, secina Jeila Vides skolas zinātnieki no ASV. Modelis aprēķina CO2, ko dzīvnieki, piemēram, bizoni, palīdz uztvert un uzglabāt augsnē.



“Bizoni ietekmē zālāju un mežu ekosistēmas, vienmērīgi noganot zālājus, pārstrādājot barības vielas, lai mēslotu augsni un visu savu dzīvi izkliedējot sēklas, lai bagātinātu ekosistēmu, un sablīvējot augsni, lai novērstu uzkrātā oglekļa izdalīšanos,” izdevumam “The Guardian” skaidro pētījuma galvenais autors, profesors Osvalds Šmits.



Gan bizoni Ziemeļamerikā, gan sumbri Eiropā miljoniem gadu attīstījās harmonijā ar zālāju un mežu ekosistēmām, un to izzušana, it īpaši vietās, kur pļavas ir uzartas ir novedusi pie milzīga oglekļa daudzuma izdalīšanās.



Zinātnieki pētīja sumbrus, kas 2014. gadā izlaisti Karpatos Rumānijā. Tie šeit nebija sastopami gandrīz 200 gadus, bet tagad ir ar viena no lielākajām populācijām Eiropā.