Francijas tiesa attaisno leģendāro režisoru Polaņski neslavas celšanas apsūdzībās; kāda aktrise viņu vainoja 40 gadus senā izvarošanā

Polaņskis noraidīja šīs apsūdzības, intervijā žurnālam "Paris Match" 2019.gada nodēvējot tās par briesmīgiem meliem. "Paris Match" ziņoja, ka intervijas laikā režisors izvilcis kopiju rakstam no 1999.gada un citējis Lūisas tajā sacīto, ka viņa gribējusi būt Polaņska mīļākā. Lūisa savukārt apgalvoja, ka viņai piedēvētie citāti šajā intervijā laikrakstā "News of the World" nav precīzi. Viņa iesniedza sūdzību par neslavas celšanu, un Polaņskim automātiski tika izvirzītas apsūdzības.