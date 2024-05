Atklāts vēl viens Monas Lizas noslēpums

Iepriekšējās teorijas pieļāva, ka tilts un ceļš gleznā ir no Bobio, pilsētiņas Itālijas ziemeļos, vai arī no Areco provinces valsts vidienē Toskānā. Pikoruso skaidro, ka ar tiltu vien nepietiek: “Arkveida tilts bija visuresošs visā Itālijā un Eiropā, un daudzi izskatījās ļoti līdzīgi. No tilta vien nav iespējams noteikt precīzu atrašanās vietu. Visi runā par tiltu, un neviens par ģeoloģiju.”