Viņš nav novērsies no "dārgā drauga" Vladimira Putina, kad tas kļuva par izstumto Rietumos, un nav nosodījis viņa sākot pirmo vērienīgo karu Eiropas teritorijā kopš Otrā pasaules kara.

Eiropai bija ko aizrādīt Sji, bet tas sastādīja Eiropas tūres maršrutu tā, ka visas piecas dienas staigāja pa paklājiem un pusdienoja teltīs kara orķestru un folkloras ansambļu pavadījumā, un tikai vienā no šīm dienām — pašā pirmajā — uzklausīja no eiropiešiem pretenzijas par nebūšanām tirdzniecībā un atbalstu Krievijai, kas uzbruka Ukrainai.