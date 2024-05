Soctīklos izplatījušies mākslīgā intelekta radīti video ar Irānā it kā no debesīm krītošām zivīm

Kadri ar šķietami reto parādību parādījās pēc spēcīgām lietavām vienā no Irānas reģioniem, un kopš tā laika ir izplatījušies sociālajos tīklos. Kādā no uzņemtajiem video ir redzams vīrietis, kurš izkāpj no automašīnas, apkārtējā radiusā ap viņu no augšas krītot zivīm. Viņš paņem riokās vienu zivi, kura, neraugoties uz smago triecienu pret zemi, joprojām ir dzīva, vēsta "Daily Star".