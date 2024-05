Aiz propagandas priekškara: militārais Lieldienu kults ar smadzeņu skalošanu

"Krievijas TV Odesas arodbiedrību namu nekavējoties sāka salīdzināt ar Hatiņu (Baltkrievijas ciematu, kuru 1943.gadā nacistiskās Vācijas rindās karojošie ukraiņi un krievi nodedzināja kopā ar tā iedzīvotājiem). Šis, starp citu, bija viens no agrīnākajiem gadījumiem, kad apelēšana pie Lielā Tēvijas kara piemiņas tika izmantota kā paņēmiens, kas paredzēts, lai skatītājos modinātu ne tik daudz bēdas un godbijību, cik dusmas. Šīs kampaņas laikā tika izmestas tik dažādas un bieži vien pretrunīgas versijas par notikušo, ka skatītājiem nebija iespējas atšķirt faktus no izdomājumiem. Viņi teica, ka "Labējā sektora" pārstāvji iebruka ēkā, nogalināja, izvaroja, spīdzināja un sadalīja gabalos vīriešus, sievietes un bērnus. Ugunsgrēks tika raksturots kā "plānots slaktiņš", pirms kura tika dota "iznīcināšanas pavēle", kā arī "rituāla slepkavība" un "īpaša sātaniska operācija". Bija arī stāsts par grūtnieci, kas it kā tika sadedzināta dzīva - analogs viltus stāstam par "krustā sisto zēnu", kas parādījās dažus mēnešus vēlāk. Dezinformācijas pētnieki uzskata, ka propagandistu sarunu šovi normalizēja radikālas pret Rietumiem un Ukrainu vērstas pozīcijas, kā arī veicināja atbalstu pašpasludinātajām "tautas republikām" Doņeckas un Luganskas apgabalos," raksta "Meduza".