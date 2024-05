Putins devis pavēli rīkot mācības ar taktiskajiem kodolieročiem. Ko tas nozīmē?

Apstākļi, kā arī stratēģisko kodolieroču pielietošanas sekas visiem ir saprotamas, un līdz ar to šāda rīcība diez vai kādu var nobiedēt. Taktiskie kodolieroči, atšķirībā no stratēģiskajiem, ir bīstami ar to, ka politiķiem un militārpersonām var būt pārvērtusies "ierobežotā" efekta sajūta no to pielietošanas.