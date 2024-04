Polija gatava apzināt iesaukuma vecuma ukraiņus, kas dzīvo ārzemēs

Konkrētas šīs palīdzības formas atkarīgas no Kijivas vēlmēm, viņš piebilda. "Es uzskatu, ka daudzi mūsu līdzpilsoņi ir sašutuši, redzot kafejnīcās jaunus ukraiņu vīriešus un dzirdot par to, kādus pūliņus no mums prasa palīdzība Ukrainai," skaidroja Kosiņaks-Kamišs. "Neizbrīna arī tas, ka tiem ukraiņiem, kas ir frontē, ir pamatotas pretenzijas pret saviem vienaudžiem, kas ir izklīduši pasaulē," piebilda ministrs.