Krievija var pastiprināt triecienus un mainīt uzbrukuma mērķus pirms Ukrainā ierodas ASV palīdzība

"Šoigu koncentrēšanās uz Krievijas ofensīvajām operācijām netālu no Časivjaras, uz rietumiem no Avdijivkas un uz rietumiem un dienvidrietumiem no Doneckas, norāda, ka Krievijas spēki, visticamāk, pastiprinās savu ofensīvu šajos apgabalos," teikts ziņojumā.