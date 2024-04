Īpaši cimdi tulko zīmju valodu

Lietotāji var izvēlēties savu dzimto valodu, dzimumu un skaņas frekvenci. Izgudrojumam var arī piemērot dizainu pēc lietotāju gaumes – no princeses līdz Zirnekļcilvēka cimdiem. Rojs uzsver, ka tas arī palīdz iekļauties sabiedrībā – katrs bērns gribēs zināt, kāpēc kādam ir tādi izskatīgi cimdi.



Rojs saņēmis naudas balvu no Amerikas Inženiermehānikas biedrības, to viņš izmanto, lai uzlabotu savu veikumu un padarītu vokālo izrunu vēl labāku. Rojs vēlas, lai katra īpašo bērnu skola Kenijā saņem vismaz divus viedo cimdu pārus, un cer, ka tie palīdzēs miljonam kurlmēmo bērnu visā pasaulē.