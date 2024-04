Par mirušu pasludināts vācu miljardieris "dzīvo kopā ar mīļāko Maskavā"

Eine Recherche wie ein Real-Life-Thriller: Lebt der verschollene Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub in Russland? Viele Indizien sprechen dafür. Aber welche Rolle spielt Haub’s jüngster Bruder in dem Drama? In #DieAkteTengelmann habe ich alle Rechercheerkenntnisse zusammen getragen pic.twitter.com/MvBr6dAnXY