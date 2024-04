"Atdeva savu dzīvību, lai izglābtu savu meitiņu!": Austrālijā piemin tirdzniecības centra slaktiņa upurus

“Mamma tika sadurta un … viņa nokļuva līdz mums ar zīdaini un iedeva man viņu, un es turēja bērnu,” izteicās viens no šiem vīriešiem, kurš kopā ar savu brāli palīdzēja izglābt ievainoto zīdainīti no slepkavas naža. Abi vīrieši pastāstīja, ka abus ievainotos nogādāja drošībā kāda veikala telpās un izsauca palīdzību. Līdz mediķu atbraukšanai viņi centās apturēt asiņošanu gan no bērna, gan viņa mammas brūcēm, un abu ievainojumi bija smagi. “Uz grīdas bija daudz asiņu,” atzina viens no glābējiem. “Mēs kliedzām, lai dabūtu kaut kādas drēbes, kreklus, un lai mums palīdzētu uzlikt žņaugus un apturētu zīdaiņa asiņošanu.”