"Pēdējā nepakļaušanās demonstrācija" - Aleksejs Navaļnijs savu stāstu vēl tikai izstāstīs

Pēc izdevēja teiktā, grāmatā stāstīts par Navaļnija jaunību, viņa politisko karjeru, laulību un ģimeni, atentāta mēģinājumiem un uzbrukumiem viņa tuviniekiem. Politiķa atraitne Jūlija Navaļnija, kā raksta "The New York Times", viņa memuārus nodēvējusi par "pēdējo nepakļaušanās demonstrāciju", kas "iedvesmos citus aizstāvēt to, kas ir pareizs".