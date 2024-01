Straumēšanas gigants "Netflix" plāno atsākt celt cenas

"Netflix" 2023. gada pēdējos mēnešos pārspēja Volstrītas prognozes, pēdējā ceturksnī iegūstot 13,1 miljonu jaunu abonementu, liecina uzņēmuma jaunais peļņas ziņojums.

Tas bija labākais trīs mēnešu rādītājs, kas reģistrēts kopš 2020. gada, kad sākās Covid-19 pandēmija, un "Netflix" kopējais abonentu skaits visā pasaulē nu sasniedz 260,3 miljonus.

"Jaunākie rezultāti vēlreiz apliecina, ka "Netflix" ir pārliecinošs visu straumētāju karalis," teica "PP Foresight" analītiķis un dibinātājs Paolo Peskatore. "Neskatoties uz pagājušā gada mākslinieku streiku, kas, visticamāk, neietekmēs šo straumētāju."

Papildus pagājušā gada protesta akcijām Holivudā, kuru dēļ aktieri un scenāristi vairākus mēnešus nestrādāja, daži akcionāri bija noraizējušies arī par "Netflix" paroles kopīgošanas ierobežošanas ietekmi. Reaģējot uz abonentu zaudējumiem 2022. gadā, straumēšanas gigants 2023. gada vidū sāka ierobežot kontu koplietošanu, un šī stratēģija sākotnēji izraisīja sabiedrības dusmas.

"Netflix" ir gandarīts, ka paroles koplietošanas ierobežošana tomēr ir atmaksājusies. "Mēs uzskatām, ka esam veiksmīgi atrisinājuši kontu koplietošanas problēmu, nodrošinot, ka, baudot "Netflix", cilvēki par šo pakalpojumu arī maksā," teikts uzņēmuma vēstulē akcionāriem.

Pērn straumēšanas gigants apturēja cenu kāpumu, kamēr īstenoja savu stratēģiju pret koplietošanu, taču cenu kāpumu nav plānots turpināt iesaldēt.

Gregs Peters, viens no izpilddirektoriem, paskaidroja: "Mēs lielā mērā apturējām cenu paaugstināšanu, kamēr ieviešam maksas koplietošanas darbu, jo uzskatījām to par cenu paaugstināšanas aizvietojumu. Tagad, kad esam to pabeiguši, mēs varam atsākt izmantot savu standarta pieeju cenu paaugstināšanai."