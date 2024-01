Drošākie reģioni pasaulē: kā kļūt par to pastāvīgo iedzīvotāju?

Mūsdienu strauji mainīgajā un nestabilajā vidē cilvēki nenoliedzami, kaut vai zemapziņā, ir meklējuši iespējamās vietas pasaulē un Eiropā, kur patverties vai nu konflikta gadījumā vai arī gadījumā, ja ekonomiskai spiediens kļūtu par smagu.

Jauns.lv ir apkopojis drošākās un dzīvošanai patīkamākās vietas pasaulē un Eiropā un noskaidrojis, kā šajās valstīs iespējams tikt pie pilsonības.

Pēc tam, kad esat iesakņojies kādā valstī, iespējams, domājat par ilgtermiņa uzturēšanos, iesniedzot pieteikumu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Bieži vien tās sniedz vairāk priekšrocību nekā cita veida vīzas, un, ja esat tur nodzīvojis dažus gadus, tās var būt nepieciešamas, ja cerat iesakņoties vēl dziļāk.

Pasaules neitrālākā valsts - Šveice

Droši vien būtu grūti kādu pārsteigt ar to, ka Šveice šobrīd tiek uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm pasaulē, ņemot vērā tās ekonomisko, politisko un sociālo stabilitāti. Šveices 200 gadus ilgušo neitralitāti satricināja tikai Krievijas iebrukums Ukrainā, kas piespieda valsti izrādīt atbalstu Ukrainas tautai.

Eksperti uzskata, ka valsts ir labi aizsargāta tās ģeogrāfiskā novietojuma un ainavas dēļ. Galu galā kalnainais reljefs pasargās to no iebrukuma, un tiltus, kas savieno valsti ar citiem reģioniem, var vienkārši uzspridzināt. Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka Šveicē ir pietiekams skaits aprīkotu patversmju, lai pasargātu iedzīvotājus pat no kodoltrieciena.

Tomēr Šveices imigrācijas politika un nosacījumi atšķiras atkarībā no jūsu pilsonības. Pārcelties uz Šveici ir daudz vieglāk ES/EBTA pilsoņiem, uz kuriem neattiecas kvotu ierobežojumi.

Likums par pārvietošanās brīvību ļauj ES/EBTA pilsoņiem brīvi pārcelties uz Šveici un baudīt tādas pašas priekšrocības attiecībā uz darbu, uzturēšanos un ārstēšanos. ES/EBTA pilsoņiem nav vajadzīga vīza, lai ieceļotu Šveicē, bet viņiem ir jāreģistrējas un jāpiesakās Šveices uzturēšanās atļaujai, ja viņi vēlas tur dzīvot ilgstoši (ilgāk nekā trīs mēnešus).

Pēc tam, kad esat nepārtraukti nodzīvojis Šveicē 10 gadus, jums būs tiesības pieprasīt Šveices pastāvīgās uzturēšanās atļauju (C atļauja). Kad esat pastāvīgais iedzīvotājs un esat nodzīvojis Šveicē 10 gadus, varat pieteikties naturalizēties kā Šveices pilsonis. Agrāk vajadzīgais uzturēšanās periods, lai iegūtu tiesības uz naturalizāciju, bija 12 gadi.

Austrālija

Lai pārceltos uz Austrāliju strādāt, varat pieteikties jebkura veida darba vīzai, ja vien atbilstat tās saņemšanas kritērijiem. Lielākā daļa darba vīzu ir pastāvīgās vīzas, kas palīdzēs jums kļūt par Austrālijas pastāvīgo iedzīvotāju. Austrālija izsniedz vairāku veidu darba vīzas, tāpēc darba vīzas iegūšana var būt viegls veids, kā pārcelties uz Austrāliju.

Daudzas Austrālijas darba vīzas tiek izsniegtas augsti kvalificētiem darba ņēmējiem, un jūs varat pieteikties uz pastāvīgu uzturēšanos vai pilsonību pēc tam, kad Austrālijas teritorijā esat pavadījis noteiktu laiku.

Indonēzija

Pēdējos gados ir pastāvīgi pieaudzis to ārvalstnieku skaits, kuri vēlas kļūt par pastāvīgajiem iedzīvotājiem Indonēzijā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir ģimenes vai profesionālo iespēju dēļ, pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšana Indonēzijā sniedz daudz priekšrocību.

Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (PR) iegūšanai Indonēzijā parasti ir nepieciešami pieci gadi nepārtrauktas uzturēšanās. Tomēr daži izņēmumi var ļaut personām iegūt PR ātrāk.

Uzturēšanās atļauju parasti piešķir ar vīzu, kurā ir norādīti uzturēšanās nosacījumi un ilgums, bet uzturēšanās statuss var būt pagaidu vai pastāvīgs.

Pagaidu rezidentiem var piešķirt uzturēšanās atļauju konkrētam mērķim, piemēram, darbam, mācībām vai ģimenes atkalapvienošanai. No otras puses, pastāvīgajiem rezidentiem ir tiesības dzīvot valstī neierobežotu laiku, un viņiem var būt tiesības saņemt noteiktus pabalstus, piemēram, sociālo palīdzību un veselības aprūpi.

Vācija

Vācija piedāvā arī pastāvīgas uzturēšanās iespējas, ja esat nodzīvojis valstī vairākus gadus, sākot ar pagaidu uzturēšanās laiku.

Ja neesat ES/EBTA pilsonis, pirms pieteikšanās jums ir jābūt uzturēšanās atļaujai ģimenes atkalapvienošanās, studiju vai darba nolūkā. Parasti jums Vācijā ir jādzīvo piecus gadus, lai varētu pretendēt uz šo atļauju, taču dažām iedzīvotāju kategorijām, piemēram, absolventiem, kuri divus gadus ir strādājuši kvalificētu darbu, kvalificētiem strādniekiem, ierēdņiem vai Vācijas pilsoņu ģimenes locekļiem, šis termiņš var būt īsāks.

Jums būs jāintegrējas Vācijas sabiedrībā (dažkārt tas nozīmē, ka jāapmeklē integrācijas kursi) un jābūt vismaz A2 līmeņa valodas zināšanām. Jums būs arī jāspēj sevi finansiāli nodrošināt, savas uzturēšanās laikā jāveic iemaksas pensijai un jādzīvo jums un jūsu ģimenei piemērotā mājoklī.

Un jūsu sodāmības reģistrā nedrīkst būt reģistrēti nekādi smagi pārkāpumi.

Antarktīda

Cilvēki, kas ceļo uz Antarktiku vai dzīvo tajā, iedalās divās galvenajās grupās - tie, kas dzīvo un strādā zinātniskās pētniecības stacijās vai bāzēs, un tūristi. Antarktikā neviens nedzīvo neierobežotu laiku, kā tas ir citviet pasaulē. Tajā nav komerciālu uzņēmumu, pilsētu un pastāvīgu iedzīvotāju.

Šeit būtu iespējams paslēpties, bet tikai neilgu laiku, jo apledojušajā kontinentā būs ārkārtīgi grūti nodrošināties ar pārtiku.