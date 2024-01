Nīderlandē masveidā slēdz cietumus

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas Pētniecības un dokumentācijas centra WODC datiem piespriesto cietumsodu skaits ir samazinājies no 42 000 2008. gadā līdz 31 000 2018. gadā - līdz ar to par divām trešdaļām ir samazinājies cietumsodu skaits jauniešiem, kas izdarījuši noziedzīgus nodarījumus.

Reģistrēto noziegumu skaits tajā pašā laika posmā ir samazinājies par 40% - līdz 785 000 2018. gadā.

Leidenes Universitātes kriminoloģijas profesore Miranda Būna ir pētījusi ieslodzīto skaita samazināšanos. "Nav šaubu, ka pēdējo 13 gadu laikā ieslodzīto skaits ir ļoti ievērojami samazinājies - pārsteidzošs un Rietumu pasaulē līdz šim nebijis notikums," viņa saka.

Viņa saka, ka puse no Nīderlandes cietumos esošajiem cilvēkiem ir saņēmuši viena mēneša sodu, un gandrīz puse no tiem, kas 2018. gadā iekļuva apcietinājumā, faktiski gaidīja tiesas procesu. Eksperti šo samazināšanos skaidro ar dažādiem faktoriem, tostarp ar to, ka vairāk sodi tiek piespriesti pirms tiesas vai ārpus tiesas sistēmas - piemēram, naudas sodi - nekā citās valstīs, un tiek izmantota tiesas pieprasīta mediācija.