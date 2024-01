Aizmirstiet par "Koačellu"! 2024. gada Eiropas mūzikas festivāli, kurus nedrīkst palaist garām

Iespējams, visi ir sajūsmā par nesen izziņoto "Koačella" 2024. gada festivāla sastāvu, taču Eiropa šogad neatpaliek.

Protams, "Koačella" programma ir vilinoša, jo tajā ir Dodža Cat, Lana Del Rey, Blur un pirmo reizi kopš 2015. gada uzstāsies grupa "No Doubt", taču daudzi no šiem vārdiem būs redzami arī gaidāmo Eiropas mūzikas festivālu sastāvos.

Turklāt atzīsim faktus. Ikviens, kurš jebkad ir bijis "Koačella", noteikti var apliecināt, ka tas ir iespaidīgs festivāls; tomēr tas ir muļķīgi dārgs un pilns ar apātiskiem ļaudīm, kurus vairāk uzrunā sociālo mediju ietekme.

Spānija- "Primavera Sound" Barselonā

(29. maijs - 2. jūnijs)

Primavera Sound ir viens no labākajiem mūzikas festivāliem Eiropā (un, iespējams, arī pasaulē), kas jau kopš 2001. gada ievada vasaru stilīgā gaisotnē, un arī šogad tas nav citādāks.

Pateicoties paredzamajam zvaigžņu sastāvam un krāšņajam pludmales laukumam, ir vērts doties uz saulaino Barselonu.

Koncerta dalībnieku sastāvs ir kupls - Lana Del Rey ir sākusi savu sesto koncertturneju, lai prezentētu albumu "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", SZA ir guvusi milzīgus panākumus ar savu otro albumu "SOS", un "The National" sāk savu Eiropas turneju, lai prezentētu ne vienu, bet divus jaunus albumus. Galveno zvaigžņu sarakstu papildina atkalapvienojušies britu dīvainie rokeri "Pulp".

Nīderlande - "Vislabāk glabātais noslēpums"

(7.–9. jūnijs)

Festivāla "Best Kept Secret" kempings atrodas Safaripark Beekse Bergenas ciematā Hilvarenbīkā, Nīderlandes dienvidos, mežu vidū, tāpēc trīs dienu pasākums ir daudz draudzīgāks un mājīgāks nekā daudzu festivālu trakums. Tomēr šī diezgan noslēgtā atmosfēra nenozīmē, ka trūkst lielo vārdu, jo nevienam festivālam nav izdevies uz savām skatuvēm pulcēt augstākā līmeņa zvaigznes, vienlaikus saglabājot tik mājīgu intimitāti kā BKS. Neatkarīgi no tā, vai tie ir "Pixies", "Radiohead", "Run The Jewels", "Kraftwerk", "Nick Cave" un "Bad Seeds" vai "Aphex Twin", Best Kept Secret ir kļuvis arvien spēcīgāks.

Šogad festivālam aprit 10 gadi pēc tam, kad divus gadus ilgušais Covid-19 sagrāva 2020. un 2021. gada plānus. Pilna programma vēl nav publicēta, bet pirmie vārdi jau ir pietiekami daudz, lai ar tiem varētu iepazīties, un vairāk nekā pietiekami, lai jūs rezervētu biļetes.

Uz skatuves kāps franču elektro deju apvienība "Justice", britu elektro duets "Disclosure" un nepārspējamā PJ Harvey, kā arī "Fatoumata Diawara" un viņas jutekliskais malajiešu popmūzikas izpildītājs, Slowdive, sapņu panki "Mannequin Pussy", franču rokeri "La Femme" un krāšņā 16 cilvēku grupa "Floating Points". Tiek ziņots, ka pievienosies arī Pulp, Mitski un Massive Attack.

Apvienotā Karaliste – Glastonberija

(26.–30. jūnijs)

Eiropas lielākais festivāls šogad jūnijā atgriezīsies "Worthy Farm" Anglijas rietumos.

Tiem, kas nezina, Glastonberijas festivāls ir viens no visilgāk notiekošajiem mūzikas festivāliem, jo pirmo reizi tas notika 1973. gadā. Festivāla ietilpība ir vairāk nekā 200 000 cilvēku, un tā piecu dienu laikā tas katru gadu ir septītā lielākā pilsēta Anglijas dienvidos. Mūzikas un mākslas ekstravagance, kas norisinās Somersetas mītisko pakalnu vidū, apvieno mūzikas aktus ar cirka māksliniekiem, komiķiem, filmu seansiem, izglītojošām lekcijām, garīgās un fiziskās labsajūtas aprūpi un darbnīcām, lai radītu citam festivālam līdzīgu atmosfēru.

2024. gada festivāla dalībnieku sastāvs vēl nav paziņots, bet, kā vienmēr, tas būs zvaigžņots. Šogad tiek runāts par Madonnu, Dua Lipu un "Coldplay", un festivāla organizatore Emīlija Eivisa sola, ka festivāla galvenajās lomās būs vismaz divas sievietes pēc tam, kad pagājušajā gadā festivālā uzstājās Arctic Monkeys, Guns N' Roses un Eltons Džons. Lai arī kas būtu galvenie mākslinieki, Glastonberijā patiešām iespaidīgi būs simtiem citu izpildītāju, kas būs izvietoti uz neskaitāmām skatuvēm.

Īrija - "Ģeogrāfiskais garums" (Longitude)

(29.–30. jūnijs)

"Longitude" festivāls notiek kopš 2013. gada, un gadu gaitā tā sastāvs ir mainījies no rokmūzikas festivāla uz hiphopa festivālu. Divu dienu festivāls notiks 29.-30. jūnijā, un tā dalībnieku sastāvs vēl nav paziņots, taču iepriekš festivāla galvenie mākslinieki ir bijuši Calvin Harris, Travis Scott, Dave, Tyler, the Creator un A$AP Rocky.

Beļģija - "Rock Werchter"

(4.-7. jūlijs)

Ja ir kāds festivāls, ko šogad Beļģijā noteikti nedrīkst palaist garām, tad tas ir "Rock Werchter".

Šis ikgadējais mūzikas festivāls, kas jau kopš 1976. gada notiek mājīgajā Verčteras ciematā netālu no Lēvenes, ir ne tikai viens no lielākajiem Beļģijas festivāliem, bet arī nozīmīgs Eiropas festivālu skatuves spēlētājs.

Šī gada četru dienu festivāla programma ir iespaidīga, un ikvienam ir ko baudīt. Ceturtdien un piektdien sāksies ballīte ar tādiem galvenajiem māksliniekiem kā Leniju Kravicu, Eirovīzijas uzvarētājiem "Måneskin", "Snow Patrol" un noslēpumainā "PJ Harvey".