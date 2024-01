Miris bijušais Igaunijas kompartijas vadītājs, kurš atbalstīja valsts neatkarības atjaunošanu

Veljass, kurš dzimis Hījumā salā, no 1955. līdz 1961.gadam bija Igaunijas komjaunatnes pirmais sekretārs, no 1961. līdz 1971.gadam - kompartijas Tallinas pilsētas komitejas pirmais sekretārs, no 1971. līdz 1980.gadam - Igaunijas kompartijas sekretārs ideoloģijas jautājumos.

Nacionālistisko uzskatu dēļ Veljass tika nosūtīts diplomātiskajā darbā. No 1980.gada viņš bija PSRS vēstnieks Venecuēlā, no 1986.gada - Nikaragvā.

Mihaila Gorbačova īstenoto reformu laikā 1988.gadā Veljass tika iecelts par Igaunijas kompartijas pirmo sekretāru. Tajā pašā gadā Veljass atbalstīja suverenitātes deklarācijas pieņemšanu, kurā tika pasludināts Igaunijas PSR likumu pārākums pār PSRS likumiem.

Pēc Igaunijas kompartijas sašķelšanās no 1990. līdz 1992.gadam Veljass vadīja no Padomju Savienības Komunistiskās partijas neatkarīgo Igaunijas Komunistisko partiju, bet no 1992. līdz 1995.gadam šīs partijas pēcteci - Igaunijas Demokrātisko darba partiju.

1991.gada 20.augustā, būdams Igaunijas Augstākās padomes deputāts, Veljass balsoja par neatkarības atjaunošanu. Viņš bija biedrs "20.augusta klubā", kurā apvienojušies par neatkarību balsojušie Augstākās padomes deputāti.