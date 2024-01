Navaļnija komanda atklājusi faktus par Putina mazdēlu

Pēc izmeklēšanas autoru paziņojuma, 11 gadus vecais Romāns Joritovičs Faasens ir Nīderlandes pilsonis.

"Iedomājos šo aizkustinošo ainu - lūk, sēž 11 gadus vecais Nīderlandes pilsonis Romāns Joritovičs Faasens klēpī savam ļoti konservatīvajam vectēvam. Un klausās viņa stāstos. Par bezdievīgo Eiropu, kas tikai sapņo, lai Krieviju saplosītu. Nu, tā taču ir trauma uz visu mūžu," filmā par izmeklēšanu ironizē Navaļnija līdzgaitnieks Georgijs Alburovs.

Kā liecina rezervāciju bāzes "Aeroflot" apstiprināto izmeklēšanas autoru informācija, prezidenta mazdēls no Marijas Voroncovas pirmās laulības ar holandieti Joritu Faasenu lido viena no prezidenta personīgo miesassargu, Krievijas Federālā apsardzes dienesta darbinieka Dmitrija Ignatova pavadībā, vēsta "The Moscow Times".

Alburovs arī pastāstīja, ka pati Marija Voroncova, vēl būdama precējusies ar Faasenu, dzīvojusi Holandē, kur abiem kopā ar vīru piederēja penthauss par 300 miljoniem rubļu.

Līdz ģimenes pāra izjukšanai 2016. gadā Faasens ieņēma ievērojamus amatus Krievijas valsts un Putina tuvākā loka biedriem piederošajās kompānijās, tostarp bija "Stroytransgaz" viceprezidents un uzņēmēja Arkādija Rotenberga dibinātās būvkompānijas "RG-Development" attīstības ģenerāldirektora vietnieks.

2023. gada maijā parādījās informācija, ka Nīderlandē viņam uzsākta krimināllieta. Nīderlandi Krievijas valdība par "nedraudzīgu valsti" atzina jau 2022. gada martā, nepilnu mēnesi pēc Krievijas karaspēka pilna apjoma iebrukuma Ukrainā sākuma.

Saskaņā ar Navaļnija līdzgaitnieku izmeklēšanu, Voroncovas ienākumi pēdējo trīs gadu laikā bijuši gandrīz miljards rubļu atalgojumā un dividendēs no "Nomeko". "Nomeko" ienākumu avots ir "Gazprom" piederošā apdrošināšanas kompānija "Sogaz", kuras īpašnieku vidū bija Vladimira Putina draugs Jurijs Kovaļčuks, kā arī Putina māsasdēls Mihails Šelomovs.

Bez Putina meitas daudzmiljardu vērtajiem ienākumiem izmeklēšanas autori uzrādīja penthausu Maskavas centrā, ko 2020. gadā iegādājās Voroncovas vīrs Jevgeņijs Nagornijs. Navaļnija komandā nekustamos īpašumus novērtēja 800 miljonu rubļu apmērā.