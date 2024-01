VIDEO: Meksikas fermeri futbola laukumā apšauj gangsterus; prokuratūra to uzskata par nepieciešamo aizstāvēšanos

Prokuratūra norādīja, ka ciema iedzīvotāji bija pakļauti bandītu “pastāvīgiem draudiem”, tā kā noziedznieki centās no vietējiem iedzīvotājiem izspiest naudu, vēsta BBC.

Konflikta kulminācija notika 8. decembrī vietējā futbola stadionā, kur bandīti sapulcināja fermerus un sāka uz viņiem šaut, taču iedzīvotāji nepadevās un pretojās ar šautenēm un mačetēm. “Futbola laukuma slaktiņā”, kā to iedēvējuši vietējie, dzīvību zaudēja četri fermeri, kā arī desmit noziedznieki, bet septiņi guva ievainojumus.

Vēlāk iedzīvotāji pastāstīja varas iestādēm, kā “Familia Michoacana” ilgstoši iedzinusi visos šausmas. Kaut gan vietējie uzņēmēji jau sen viņiem maksāja “aizsardzības naudu”, bandīti sāka reketu piemērot arī lauksaimniekiem, prasot maksāt par katru iesēto tīrumu kvadrātmetru. Pēc sevišķas neražas gada fermeri mēģināja sarunāt šīs maksas samazinājumu, taču bandīti bija nepiekāpīgi.

Kad fermeru lūgumi neatrada dzirdīgas ausis, reketieri lika viņiem sapulcēties futbola laukumā, taču neilgi pirms tam fermeri vienojās viņiem pretoties un vispār atteikties maksāt.

Tiek ziņots, ka nogalināto skaitā ir “Familia Michoacana” barvedis ar iesauku “El Payaso” jeb “Klauns”.

Kaut gan apšaudē fermeri svinējuši uzvaru, viņi joprojām dzīvo bailēs no bandītu atriebības, jo īpaši tādēļ, ka nākamajā dienā pazuda 14 iedzīvotāji, tostarp četri bērni. Viens no pazudušajiem tika nolaupīts slimnīcā, kur viņu ārstēja no apšaudē gūtajiem ievainojumiem. Deviņus citus, tostarp četrus bērnus, nolaupīja pēc dažām dienām, kad viņi brauca automašīnā.

Ciematnieku aizsardzībai rajonā ir izvietoti simtiem Nacionālās gvardes karavīru. Mehiko štata gubernatore Delfina Gomesa solījusi pilnīgu varas iestāžu atbalstu.