Zelenskis Ziemassvētku uzrunā: tumsa zaudēs un ļaunums tiks sakauts

Svētdien publicētajā videouzrunā Zelenskis norādīja, ka Ziemassvētkos visa nācija kopīgi lūgsies "par mūsu brīvību, par mūsu uzvaru, par mūsu Ukrainu".

Zelenskis pateicās ukraiņu karavīriem, kas Ziemassvētkus sagaida ierakumos, un piebilda, ka viņa domas ir kopā arī ar visām ģimenēm, kam svētki atkal jāaizvada bez vīriem, dēliem un tēviem, kuri frontē cīnās pret krievu iebrucējiem.

"Mūsu gaismas cīnītāji, Ukrainas sargeņģeļi pierāda, ka brīnumi pastāv, taču tie mums jārada pašiem," uzsvēra prezidents.

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraina atteicās no Ziemassvētku svinēšanas 7.janvārī, kā to dara Krievijas pareizticīgā baznīca, un pārgāja uz Ziemassvētku svinēšanu 25.decembrī, kad to dara lielākā daļa pārējās kristīgās pasaules.