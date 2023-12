Izģērbties svētvietā un apgānīt kultūras objektus - sliktākā 2023. gada tūristu rīcība

Viņi ir sabojājuši kultūras mantojuma vietas, apēduši apdraudētas sugas un viena pāra gadījumā nozaguši vīnu gandrīz 2 miljonu dolāru vērtībā no Michelin zvaigznēm apbalvota restorāna.

Lūk, daži no 2023. gadā pieredzētajiem visļaunākajiem incidentiem.

Janvāris

Itālija jau sen ir kļuvusi par sliktas uzvedības centru tūristiem, kuri to uzskata par atrakciju parku, un šis gads sākās paredzami drūmajā veidā, kad kāds amerikānis tika pieķerts braucam pāri gājēju pārejai pāri Ponte Vecchio tiltam Florencē. Itālijas slavenākais tilts, kas tika uzbūvēts viduslaikos un pēc tam pārbūvēts, lai savienotu Palazzo Pitti ar Uffizi galerijām Mediči dzimtas laikā, kad pirmajā no tiem dzīvoja un otrajā strādāja, Ponte Vecchio esot bijis tik skaists, ka vācieši Otrā pasaules kara laikā to atstāja neskartu, jo Hitlers to bija iemīlējis, apmeklējot Musolīni. 34 gadus vecajam amerikānim par braukšanu pāri tam tika uzlikts 500 eiro sods.

Februāris

Arī savvaļas dzīvniekiem un augiem, kā arī kultūras mantojumam šis gads sākās neveiksmīgi. Februārī kāda Ķīnas influencere tika sodīta pēc tam, kad viņa video tiešraidē rādīja, kā gatavo un ēd lielo balto haizivi, kas Ķīnā ir aizsargājama suga. Kā ziņots, viņai tika uzlikts naudas sods 125 000 juaņu jeb 18 600 ASV dolāru apmērā.

Marts

Ziemeļu puslodē tikko bija sācies pavasaris, kad martā kāds krievu tūrists izraisīja sašutumu, izģērbjoties, lai nofotografētos daļēji kails svētvietā Bali. Šis vīrietis - Jurijs Čilikins - improvizētā fotosesijā pie Agungas kalna, kas ir dievam Šivai svēts vulkāns, noģērbās kails. Vēlāk Jurijs atvainojās. Visbeidzot viņš piedalījās ceremonijā templī, kur kopā ar hinduistu priesteriem lūdzās. Tomēr tas neapturēja viņa deportāciju.

Aprīlis

Iespējams, viņi to nedarīja sociālo mediju uzmanības dēļ, taču viena jaunu pieaugušu vīriešu grupa iekļuva nepatikšanās Apvienotās Karalistes Ezeru rajonā. Šis apvidus ir pazīstams ar skaistajām panorāmām, taču šai grupai ar dabas skaistumu nepietika - viņi nolēma šo pieredzi pastiprināt ar burvju sēnēm. Brīvprātīgos glābējus par viņiem brīdināja garāmgājēji, un viņi atrada grupu, kas šķita dezorientēta.

Maijs

Un, sākoties Eiropas vasaras sezonai, kādam Austrijas ciematam tik ļoti apnika tūristi, kas taisa selfijus, ka tas uzcēla žogu, lai aizšķērsotu skatu. Hallštata, kas esot iedvesmojusi Disneja filmu "Frozen", uzstādīja žogu pēc tam, kad ciematā, kurā dzīvo aptuveni 800 iedzīvotāju, dienā ieradās līdz pat 10 000 apmeklētāju.

Dažkārt sliktai uzvedībai ir traģiskas sekas - un ne tikai tūristiem. 20. maijā kāds Jelovstounas nacionālā parka apmeklētājs traucēja jaundzimušam bizonu mazulim, kad tas bija atdalīts no mātes un pārējā ganāmpulka, šķērsojot upi. Vīrietis pacēla teļu no upes, lai gan parka noteikumi nosaka, ka apmeklētājiem jāatrodas vismaz 25 metru attālumā no dzīvniekiem. Pēc saskarsmes ganāmpulks atteicās no teļa, kurš pēc tam sāka tuvoties parka apmeklētājiem. Reindžeri bija spiesti mazuli iemidzināt.

Jūnijs

Jūnijā kāds tūrists Romas Kolizejā tika pieķerts, kad 2000 gadu vecajā piemineklī iegravēja uzrakstu "Ivan + Hayley 23". Filmēšanas laikā viņš smaidīja, bet, kad policija viņu izsekoja tikai dienu vēlāk, viņš saprata ko ir izdarījis. Kā paziņoja policijas pārstāvis, Lielbritānijas iedzīvotājs nekavējoties lūdza Itālijas iestādēm piedošanu un teica, ka viņš nezināja, cik vecs ir piemineklis. Domājams, ka tagad viņš gaida tiesas prāvu 2024. gadā.

Jūlijs

Vasarai turpinoties, tūristi Itālijā turpināja bojāt tās trauslo mantojumu. Jūlijā divas dienas pēc kārtas tika pieķerti divi pusaudži, kas apgānīja Kolizeju: vispirms meitene no Šveices un pēc tam jaunietis no Vācijas. Abi tika pieķerti, kā iegravē savus vārdus celtnē.

Augusts

Temperatūrai paaugstinoties, daudziem no mums rodas vēlme izģērbties, tāpēc Apvienotās Karalistes saulespuķu lauku apmeklētāji tika lūgti pārtraukt pozēt kailiem starp ziediem.

Anglijas dienvidu piekrastē, Hailingas salā esošās Stoke Fruit Farm īpašnieki sociālajos plašsaziņas līdzekļos aicināja apmeklētājus saglabāt apģērbu, jo novērojuši, ka arvien vairāk viesu izģērbjas, lai pozētu kaili starp ziediem. Īpašnieks Sems Vilsons CNN pastāstīja, ka šī ir īpaši 2023. gada problēma.

"Mums vienmēr ir gadījies, ka cilvēki uzņem riskantas fotogrāfijas, bet šis ir pirmais gads, kad tā ir problēma, tāpēc esam izvietojuši zīmes," viņš teica, piebilstot, ka brīdinājumu izteikuši pēc tam, kad bērni redzēja, kas notiek.

Septembris

Mēs vienmēr esam gatavi nosodīt citus aviokompāniju pasažierus par sliktu uzvedību, taču dažkārt pašas aviokompānijas ir tās, kas izrīkojas nejauki. Septembrī Air Canada personāls lika pasažieriem, kas maksāja par lidojumu no Lasvegasas uz Monreālu, sēdēt sēdvietās, kas vēl bija netīras no iepriekšējā reisā vēmušiem pasažieriem.

"Viņi maisiņos ielika kafijas biezumus un izsmidzināja smaržas, lai maskētu smaku. Kad acīmredzami satrauktie pasažieri mēģināja paskaidrot stjuartei, ka sēdeklis un drošības josta ir slapji un to zonā joprojām ir redzamas vēmekļu paliekas, stjuarte ļoti atvainojās, bet paskaidroja, ka reiss ir pilns un viņi neko nevar darīt," sociālajos tīklos rakstīja kāds pasažieris.

Aviokompānija atvainojās, kad ziņas par šo incidentu izplatījās.

Oktobris

2022. gadā kāds tūrists radīja postījumus Vatikāna muzejos, sadauz''idams senas skulptūras. 2023. gadā šī šausminošā tendence bija izplatījusies arī Izraēlā, kur amerikāņu tūrists sabojāja divas romiešu skulptūras no 2. gadsimta pirms mūsu ēras. Policija ziņoja CNN, ka vīrietis bija apgāzis skulptūras, jo uzskatīja tās par "elku pielūdzēju", taču viņa advokāts tam nepiekrita, apgalvojot, ka viņš vienkārši cieta no "Jeruzalemes sindroma", kad tūristi ir tik pārņemti ar vēsturi, ka viņi norobežojas no realitātes.

Novembris

Novembrī kādam amerikāņu tūristam uz mūžu tika aizliegts ieceļot Filipīnās pēc tam, kad viņš tika apsūdzēts par rupjību rakstīšanu imigrācijas veidlapā. Iestādes paziņoja, ka viņš "bija ierakstījis izdomātu adresi Filipīnās, nebija norādījis savu vārdu un uzvārdu un ierakstā bija ierakstījis rupjus vārdus".

Saskaņā ar Filipīnu Imigrācijas biroja sniegto informāciju 34 gadus vecajam vīrietim tika liegta ieceļošana un viņš tika iekļauts pastāvīgajā neieceļošanas sarakstā par "necienīgu" uzvedību. Iestādes norādīja, ka ierodoties viņš esot "izrādījis nicinājumu" vienam imigrācijas darbiniekam, kad viņam tika atgādināts aizpildīt tiešsaistes ceļošanas veidlapu, un citam darbiniekam esot iemetis ar savu pasi un mobilo tālruni.

Pasažieris sacīja CNN, ka viņš apstrīd valsts sniegto informāciju. Viņš ir 44. ārzemnieks, kuram šogad liegta ieceļošana "necienīgas" uzvedības dēļ.