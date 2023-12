Viduslaiku Eiropas māksla sanikno musulmaņu skolēnus

Tracis ir tik liels, ka uz 16. gadsimta jūrasbraucēja Žaka Kartjē vārdā nosaukto skolu netālu no Parīzes devās izglītības ministrs.



Skolotāja franču valodas stundā parādīja klasei itāļu mākslinieka Džuzepes Čezāri (1568–1640) gleznas “Diāna un Akteons” attēlu, kur romiešu medību dieviete un viņas pavadones nimfas atainotas kailas. Tā laika Eiropas mākslā kailums nebija nekas aizliegts un neparasts.



Gleznā atveidots sižets no seno romiešu dzejnieka Ovīdija poēmas “Metamorfozes”, kur mednieks Akteons pārsteidz Diānu peldamies, tāpēc viņu pārvērš par briedi. Pēc tam Akteonu saplosa viņa paša medību suņi. Gleznas oriģināls glabājas Luvrā.



Daži vidusskolēni novērsās un paziņoja, ka glezna aizskārusi viņu jūtas. Pēc skolotāju arodbiedrības pārstāves Sofijas Venetites teiktā, audzēkņi skolotāju pat apvainojuši rasistiskos un islāmofobiskos izteikumos.



Nākamajā dienā viens no vecākiem sūdzējies skolas direktoram, ka viņa dēlam nav ļauts izteikt viedokli apspriešanas laikā klasē. Skolotājas vārds jau izvazāts pa sociālajiem tīkliem ar absurdiem apgalvojumiem, ka viņa aizskārusi musulmaņus. Bailēs par savu drošību skolotāji atteicās doties uz darbu, un skolā ieradās izglītības ministrs Gabriels Atals.



Ministrs apsolījis, ka skolēni saņems disciplinārsodus, un uz skolu devusies speciāla grupa, lai uzraudzītu, ka gan skolotāji, gan audzēkņi pieturas pie “republikas vērtībām”, kas cita starpā stingri nošķir reliģiju un valsts struktūras.



Bažas nav bez pamata, Venetite atgādina par 2020. gadā Parīzes piepilsētā pieredzēto, kad čečens Abdullahs Anzorovs nogrieza galvu ģeogrāfijas un vēstures skolotājam Samuelam Patī. Viņš stundā par vārda brīvību parādīja žurnāla “Charlie Hebdo” karikatūru par islāma pravieti Muhamedu. Nesen seši pusaudži notiesāti ar nosacītu cietumsodu par līdzdalību, viņi slepkavam par naudu uzrādīja skolotāju. Astoņpadsmit gadu veco Anzorovu nošāva policija.

Oktobrī skolai Arasā Francijas ziemeļos uzbruka ar diviem nažiem bruņojies čečens Mohamads Moguškovs, viņš nodūra franču valodas skolotāju Dominiku Bernāru, savainoja sargu un vēl vienu skolotāju. Slepkava aizturēts, viņš likumsargiem bija zināms kā radikāls islāmists.