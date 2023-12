Vairākās Eiropas valstīs arestē iespējamos palestīniešu teroraktu gatavotājus

Aizturēšanas tika veiktas vienlaicīgi vairākās vietās Dānijā, Berlīnē un Nīderlandes pilsētā Roterdamā.

Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu birojs paziņoja, ka "aizturēti septiņi teroristi, kas darbojās teroristiskās organizācijas "Hamas" uzdevumā, un novērsts uzbrukums, kura mērķis bija nogalināt nevainīgus civiliedzīvotājus Eiropas teritorijā".

Dānijas varasiestādes ziņoja, ka aizturētas trīs personas.

Vācijas policija ceturtdien Berlīnē aizturēja trīs aizdomās turētus "Hamas" biedrus, kas apsūdzēti par gatavošanos uzbrukumam ebreju mērķiem Eiropā, paziņoja prokurori. Trīs vīrieši kopā ar vēl vienu aizdomās turamo Nīderlandē esot sākuši gatavot ieroču slēpni Vācijas galvaspilsētā, kur ieroči tiktu "turēti gatavībā ar nolūku veikt iespējamus teroristu uzbrukumus ebreju iestādēm Eiropā", teikts Vācijas federālo prokuroru paziņojumā.

Berlīnē tika aizturēti trīs vīrieši: Ēģiptes pilsonis, Nīderlandes pilsonis un Libānā dzimis vīrietis. Vecāko no līdzdalībniekiem, 1967.gadā dzimušu Libānā dzimušu vīrieti, policija aizturēja Roterdamā. Aizdomās turētajiem esot bijušas "ciešas saites ar "Hamas" militārā spārna līderiem".

Viens no aizdomās turētajiem, kurš mita Berlīnē, no šā gada pavasara "Hamas" uzdevumā veidojis ieroču slēpni Eiropā. Šis aizdomās turētais saņēma norādījumus no "Hamas" vadības Libānā, norādīja prokuratūra.

Oktobrī trīs Berlīnē dzīvojošie vīrieši bija devušies vairākos braucienos, lai savāktu ieročus. Viņus esot atbalstījis Roterdamā aizturētais vīrietis.

Eiropas Savienības (ES) iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone šomēnes brīdināja, ka Izraēlas un palestīniešu teroristiskā grupējuma "Hamas" kara dēļ Eiropas Savienībā ir paaugstināts teroraktu risks.