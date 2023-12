Your assessment is accurate imo — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2023

Reaģējot uz aktīvā sazvērestības teoriju piekritēja un Kremļa ideju rupora Deivida Saksa publikāciju savā “X” kontā, ka Ukraina ir uz visiem laikiem zaudējusi teritorijas, kuras pašlaik kontrolē krievu okupanti, un noteikti līdzīgā veidā zaudēs arī citus apgabalus, ja tūlīt pat nepiekritīs Krievijas prezidenta Vladimira Putina prasībām un nesāks miera sarunas, Masks atbildēja: “Tavs novērtējums ir precīzs.”

Masks arī agrāk aicināja uz uguns pārtraukšanu Ukrainā, karu ar Krieviju nodēvējot par "bezcerīgu situāciju". Miljardieris paziņoja, ka Rietumiem ir "jāatjauno normālas attiecības" ar Krieviju.

Viņš izteica pieņēmumu, ka karš Ukrainā varētu piespiest Krieviju iestāties ciešākā savienībā ar Ķīnu. Viņaprāt, Krievijas, Ķīnas un Irānas alianse var pieveikt Rietumus globālā konfliktā, bet Amerikas militārā varenība vairs nav tā, kāda tā bija agrāk, salīdzinot ar citām lielvarām.

Pēc kara sākuma Ukrainā Īlons Masks regulāri konsultējies ar Krievijas varas iestādēm, bet 2022. gada rudenī personīgi runājis ar Vladimiru Putinu, rakstīja "The New Yorker", atsaucoties uz Pentagona vadītāju Kolinu Kālu. 2022. gada rudenī konferencē Aspenā, kur piedalījās uzņēmēji un politiķi, Masks pat pauda atbalstu Vladimiram Putinam. Viņš teica no skatuves: "Mums ir jārisina sarunas. Putins vēlas mieru - mums ir jākārto miera sarunas ar Putinu," atcerējās Rīds Hofmans, kurš "PayPal" strādāja kopā ar Masku.

Pats Masks šādus apgalvojumus noliedzis.