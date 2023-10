Agresīvs vēzis paņēmis ļoti jaunas operdziedātājas dzīvību

2022. gada sākumā viņa publiski atklāja ārstu noteikto diagnozi — agresīvs krūts vēzis. “Šim gadam bija jābūt skaistu koncertu un teātra priekšnesumu pilnam. Viss ir mainījies. Pirms dažām dienām ārsti man teica, ka mani gaida smaga cīņa. Vēzis ir bijis, ir un būs mūsu vidū, kaut gan vienmēr biju uzskatījusi, ka jaunība nozīmē veselību,” viņa toreiz paziņoja, ar nožēlu atceļot koncertus. “Taču tas nenozīmē, ka pārtraukšu dziedāt! Tiklīdz atgūšu spēku, es jums dziedāšu un veikšu ierakstus. Mani tik vienkārši nepieveikt!”

Par spīti smagajai slimībai, viņa atrada laimi privātajā dzīvē, šā gada jūlijā apprecot aktieri Vlastimilu Burdu. Kaut gan sākotnēji ārstēšana bija sekmīga, un viņa uz īsu brīdi spēja atsākt publiskas uzstāšanās, slimība viņu pieveica.

Vācijā dzimusī Janečkova sāka dziedāt kopš četru gadu vecuma un jau 12 gadu vecumā uzvarēja Čehijas talantu televīzijas šovā “Talentmania”, tajā nodziedot slaveno Enio Morikones "Once Upon a Time in the West", bet 16 gadu vecumā uzvarēja starptautiskajā dziesmu konkursā “Concorso Internazionale di Musica Sacra” Romā.