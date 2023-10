Patiesība par meliem: aicina samest naudu Prigožina jaunai atnākšanai

Tajā vēstīts: “Sveiki! Esmu Jevgeņijs Prigožins – Krievijas biznesmenis un privātās armijas “Vagner” dibinātājs. Krievijas ienaidnieki mani nolaupīja un izspēlēja manu nāvi, jo uzsprāgušajā lidmašīnā bija mans dubultnieks. Man izdevās izbēgt, un es tagad atrodos Āfrikā. Vai tu varētu man ieskaitīt 30 000 rubļu, lai es varētu atgriezties Krievijā, atmaskot nodevējus un pabeigt Taisnīguma maršu? Tas reāli esmu es, un, lai nebūtu šaubu, nosūtu savu selfiju.”

Ir daudz un dažādu sazvērestības teoriju par Prigožina likteni, un netrūkst pat nopietnu politikas analītiķu apgalvojumu, ka viņš palicis dzīvs un slēpjoties, iespējams, Āfrikā vai Venecuēlā. Tikmēr Krievija oficiālā līmenī apgalvo, ka veiktā DNS ekspertīze apliecina Prigožina bojāeju.

Veikli darboņi cer, ka varbūt kāds īstenais patriots noticēs un pārskaitīs naudu Prigožina glābšanai. (Foto: Ekrānuzņēmums no Telegram.)

Jebkurā gadījumā šāda veida sūtījums vērtējams kā mēģinājums izkrāpt no lētticīgajiem Prigožina faniem naudu vai pat bankas konta pieejas datus. Jāpiebilst, ka par minēto summu ap 300 eiro apmērā vēl varētu tikt prom no Ēģiptes, bet ne no Mali, Nigēras un citām Melnās Āfrikas valstīm, kur atrodas “Vagner” kaujinieki.

