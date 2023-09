"Ko gribas darīt ar šiem radījumiem? Izdr*** un nožņaugt." Arestovičs iekūlies skandālā pēc baisiem izteikumiem par sievietēm

Skandalozos izteicienus no Arestoviča semināriem publicēja žurnālistes savā "YouTube" kanālā "Palage", vēsta UNIAN.

Pēc Arestoviča domām, "sieviete dodas dienestā pie Sātana" un burtiski no dzīves sākuma sāk koķetēt.

"Es biju klāt savu bērnu dzemdībās. Mazās meitenes sāk koķetēt otrajā minūtē pēc tam, kad viņas ir izvilktas no mammas," viņš sacīja.

Tāpat Arestovičs sievietes nosaucis par "sašķeltām būtnēm".

"Jums vēderā ir portāls uz pilnīgi citu pasauli, kuras likumus jūs nezināt, neko nepārvaldāt tur, neko nesaprotat par to, un no turienes nepārtraukti nāk kaut kāda enerģija, kaut kāds haoss. Ievērojiet, ka mēs to varam nosapņot tikai briesmīgā sapnī, bet viņas ar to dzīvo katru dienu. Tevī iekšā ir vārti uz citu pasauli. Kas jāsaprot par sievietēm - sieviete psiholoģiskā līmenī sev nepieder. Tā ir sašķelta būtne."

Bijušais prezidenta padomnieks tāpat analizēja padomju pasaku par Buratino, lai izskaidrotu sieviešu un vīriešu savstarpējās attiecības.

"Kas ir Artemons? Tas ir kastrēts zēns, kas kalpo Malvīnei visās tās izpausmēs. Visērtākais veids, kā sievietēm kontrolēt, visiedarbīgākais ir kastrēt savu vīru un dēlus, kurus viņa audzina, un vispār visus, līdz kuriem viņa aizsniegsies... kas ir kastrācija - tā ir radošā potenciāla un dzīves garšas atņemšana. Kad sieviete nodarbojas ar kastrāciju, viņa tiešā veidā kalpo Sātanam. Atcerieties, tā nav skaista metafora, tas burtiski tā arī ir," apgalvoja Arestovičs.

Savu apgalvojumu viņš skaidroja šādi: "Tēlojot baigās rūpes par tuvu cilvēku... un savas ērtības vārdā, lai mazāk pārdzīvotu trauksmi, kontroli, bet dzīvotu daudz maz enerģētiski un tehniski, sieviete dodas dienestā pie Sātana vienkāršā nozīmē, lai viņai būtu ērtāk."

Viņaprāt, tiklīdz sievietes pārstāj uz vīrieti skatīties kā uz Dievu, viss - viņas "viņu kastrēja, atņēma radošo spēku".

"Puiši, kamēr mūs meitenes nedzird, mēs varam ar jums normāli atklāti runāt. Ko gribas darīt ar šiem radījumiem, lūk, sakiet? Nožņaugt. Žņaugt, nelaižot vaļā. Vispirms, protams, gribas izdr*** , bet pēc tam, kad jau apnicis vai pierasts, pieriebies, gribas vienkārši nožņaugt. Vienkārši nožņaugt, lai viņas nekad nebūtu..." tik skarbi Arestovičs runāja par sievietēm.