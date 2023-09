VIDEO: Filadelfijā pusaudžiem populāra zibakcija - laupīšanas veikalos

Zibakcijas stila laupīšanas veikalos, tai skaitā "Foot Locker", "Lululemon" un "Apple", sekoja miermīlīgiem protestiem pret tiesneša lēmumu noraidīt apsūdzības slepkavībā un citas apsūdzības pret Filadelfijas policistu, kurš nošāva autovadītāju Ediju Irizari.

Tomēr laupīšanas nebija saistītas ar protestiem, preses konferencē uzsvēra policijas pagaidu komisārs Džons Stenfords. "Šovakar mums bija gadījums, kad noziedzīgi oportūnisti izmantoja situāciju un mēģināja iznīcināt mūsu pilsētu," piebilda komisārs.

Zaglis maskā pamet veikalu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Laupīšanas un nekārtības apņēma centra rajonus, kā arī Filadelfijas ziemeļaustrumu un rietumu daļu. Stenfords izteicās, ka cilvēki, šķiet, organizēja to visu caur sociālajiem medijiem, un policija izmeklē iespējamību, ka bija vesela automašīnu karavāna, kas pārvietojās no vienas vietas uz otru, veicot laupīšanas. Pāris cilvēki no šīs grupas tika aizturēti.

Policists aiztur zagli. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Sociālās saziņas vietnēs publicētajā video redzams, kā maskās tērpti cilvēki kapucēs izskrien no veikala "Lululemon" ar precēm un policisti vairākus no viņiem notver. Pagaidām ziņu par cietušajiem nav, bet raidorganizācija "CBS Philadelphia" ziņo, ka pie veikala "Foot Locker" noticis uzbrukums apsargam.