Pirmais šāds gadījums notika 19. septembrī ar militāro ekspertu Konstantīnu Sivkovu. Viņš atgriezās no atvaļinājuma un atrada cūkas galvu, kas gulēja gaitenī tieši pie viņa dzīvokļa durvīm, vēsta "The Moscow Times".

"Tad man piezvanīja un teica, ka tas ir saistīts ar to, ka es informācijas telpā nepareizi uzvedos. Viņi sāka no manis prasīt, lai es atsakos no atbalsta Krievijas prezidenta rīcībai, atsakos no atbalsta speciālajai militārajai operācijai un mūsu bruņotajiem spēkiem," Sivkovs stāstīja "RIA Novosti".

Pēc viņa teiktā, viņam draudēts ar slepkavību, kas var notikt "jebkurā brīdī". Pēc sarunas ar svešinieku Sivkovs vērsās policijā, taču nesāka nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem. Vienlaikus izmeklēšanas gaitu viņš atteicās komentēt, aizbildinoties ar izmeklēšanas noslēpumu.

Tāpat 19. septembrī kurjers nogādājis cūkas galvu TASS fotokorespondentam Mihailam Tereščenko, raksta "Telegram" kanāls "112". Kratīšanā pie piegādātāja tika atrasti vēl četri maisiņi ar cūku galvām. Taču citas detaļas netiek atklātas.

Trešais gadījums ar cūkas galvu notika 26. septembrī - galvu melnā maisiņā zem savām durvīm atrada "RIA Novosti" politiskais apskatnieks un polittehnologs Timofejs Sergeicevs.

"Kārtējo reizi dažas personības neaizvelk līdz savām mīļotajām ASV. Tur ir zirga galva un sicīliešu mafija. Bet te kā vienmēr - vienkārši cūkas," paziņoja aģentūras preses dienestā, precizējot, ka pirms tam Sergeicevam vairākkārt nezināmie draudējuši pa telefonu un vēstulēs.