Eiropas rabīni masveidā iebilst pret “armēņu propagandu un Azerbaidžānas demonizāciju”

Laikā no 27. augusta līdz 7. septembrim 86 garīgās jūdaistu varas iestādes no Eiropas, Amerikas un musulmaņu valstīm, kā arī desmitiem ebreju reliģisko mediju visā pasaulē izteicās pret to, ka Armēnijas politiskās figūras, tostarp premjerministrs Pašinjans, izmanto holokausta tēmu Azerbaidžānas demonizācijas kampaņas ietvaros.