VIDEO: pasaules apceļotāji par mata tiesu izvairās nokļūt mazu un ēdelīgu haizivju vēderos

Divi Krievijas un viens Francijas pilsonis vecumā no 28 līdz 63 gadiem ar katamarānu devās no Vanuatu uz Austrālijas ziemeļaustrumu pilsētu Kērnsu, teikts Austrālijas Jūras drošības iestādes (AMSA) paziņojumā.

Pēc haizivju kodieniem katamarāns daļēji nogrima apdraudot ceļotāju dzīvības. (Foto: AMSA)

9 metrus Krievijā reģistrētajam katamarānam radās problēmas, kad haizivis uzbruka tā piepūšamajiem korpusiem. Pēc trauksmes izsaukuma saņemšanas no katamarāna apkalpes trešdien, 7. augustā, AMSA lūdza netālu esošo transportlīdzekļu pārvadātājam Dugong Ace iesaistīties glābšanas operācijā apmēram 835 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Kērnsas Koraļļu jūrā. Agrā rīta stundā kuģa apkalpei izdevās izglābt trīs vīriešus no jau daļēji nogrimušā katamarāna, kad "vairāki haizivju uzbrukumus dēļ" viņu kuģis daļēji nogrima Austrālijas ziemeļaustrumu piekrastē. "Abi kuģa korpusi ir bojāti pēc vairākiem haizivju uzbrukumiem," teikts AMSA paziņojumā.

Katamarānu steidza glābt milzīgs tirdzniecības kuģis. (Foto: AMSA)

“Ir daudz iemeslu, kāpēc kuģiem uzbrūk haizivis. Tomēr šoreiz haizivju motivācija nav skaidra," sacīja AMSA dienesta vadītājs Džo Zellers norādot , ka, “visi trīs piedzīvojumu meklētāji pēc izglābšanas bija ļoti priecīgi, ka tika izglābti, un viņi visi ir dzīvi un veseli."

Piedzīvojumu meklētāji priecājas par izglābšanu. (Foto: VIA REUTERS)

2200 kilometru garais ceļojums buru laivā no Vanuatu uz Kērnsu parasti ilgst aptuveni divas līdz trīs nedēļas atkarībā no laika apstākļiem.

Katamarāns Vanautu pirms došanās uz Auastrāliju. (Foto: VIA REUTERS)

Kā atklāja izglābtie ceļotāji, katamarānam uzbrukušas luminiscējošās haizivis (Isistius brasiliensis ), kas sabojāja laivas aizmugurējo kreiso balonu un atstāja to "pilnībā zem ūdens". Grupa noturējās vēl vienu dienu – līdz otrdienas vēlā vakarā atkal uzbruka luminiscējošās haizivis, šoreiz izkožot caurumus labajam katamarānam balonam.

Uzbrukumu rezultātā viņu piepūšamā laiva daļēji nogrima, liekot viņiem trešdienas agrās stundās izsaukt avārijas zvanu tuvējiem kuģiem. Apkalpi un viņu mantas izglāba kravas kuģis Dugong Ace, taču grimstošais katamarāns tika pamests okeānā, teikts Instagram ierakstā.

Katamarāns tiek gatavots ceļojumam uz Austrāliju. par haizivīm netika padomāts. (Foto: VIA REUTERS)

Apkalpe mēģināja kļūt par pirmajiem, kas apceļo pasauli ar piepūšamo laivu, un nu, pēc ierašanās Brisbenā, viņi vērtēs, kā turpināt šo braucienu.

Atšķirībā no baltajām vai āmurgalvas haizivīm, luminiscējošā haizivis (Isistius brasiliensis ) parasti netiek saistītas ar uzbrukumiem atklātā okeānā. Luminiscējošā haizivisgriezējs ir vairāk 10 reizes mazākas par lielo balto haizivi, un tās izmērs vidēji ir no 0,3 līdz 0,42 metriem.

Saskaņā ar Floridas Dabas vēstures muzeja datiem, neskatoties uz tā nelielo izmēru, luminiscējošā haizivis izvēlas lielu medījumu – parasti tā mērķis ir roņi, vaļi un delfīni.

Tai unikālā barošanas metode no kā tā ieguvusi savu nosaukumu: pirmkārt, haizivs pievilina upuri ar savu mirdzošo apakšpusi, kas var maldinoši izskatīties kā mazas zivis dziļajā okeānā. Kad upuris ir tuvu, haizivs ar lūpām un asajiem augšējiem zobiem pieķeras pie sava upura. Pēc tam zivs apgriežas ap savu asi un, izmantojot lielākos apakšējos zobus, izrauj upurim miesas gabalu, atstājot apļveida brūci medījuma ķermenī.

Pat zemūdenēm ir fiksēti luminiscējošo haizivju uzbrukumi - to hidrolokatoru kupoliem ir norauts apaļš gabals.

Luminiscējošā haizivis dzīvo salīdzinoši dziļi, tāpē netiek uzskatīts par draudu cilvēkiem. Līdz šim fiksēti tikai četri gadījumi, kad luminiscējošās haizivis sakodušas cuilvēkus un visi notikuši Havaju salās.