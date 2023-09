6 mēnešus veca zīdainīša Covid ārstēšana izraisa vēl neredzētu un pārsteidzošu blakni

Pēc trim dienām ārsts pārtrauca ārstēšanu, un pēc piecām dienām mazuļa acu krāsa atguva sākotnējo izskatu, vēsta britu mediji.

Mediķi bija neizpratnē par acu krāsas maiņu, bet uzskata, ka to varētu būt izraisījušas fluorescējošas ķīmiskās vielas, kas izdalās, medikamentam organismā sadaloties. "To var izraisīt zāles, to metabolīti vai papildu tablešu sastāvdaļas, piemēram, titāna dioksīds un dzeltenais dzelzs oksīds,”apstiprināja mazuļa ārstējošais ārsts.

Favipiravirs ir pretvīrusu zāles, ko parasti lieto gripas un citu vīrusu, piemēram, Ebolas vīrusa, ārstēšanai. Zāles ir licenzētas Covid ārstēšanai Ķīnā, Japānā un Taizemē, kur tas ir galvenais pretvīrusu līdzeklis, ko lieto bērniem.

Neatkarīgi eksperti norādīja, ka acu krāsas izmaiņas ir pārsteidzošas un ir vajadzīgi papildu pētījumi, lai noskaidrotu, kas tās izraisīja.

"Parasti acs krāsu nosaka varavīksnenes, nevis radzenes krāsa, un to nosaka pigmenta daudzums, kas atrodas varavīksnenē kopš dzimšanas. Lai noteiktu precīzu acs krāsas maiņas cēloni un jebkādas ilgtermiņa sekas, ir nepieciešams papildu darbs,” uzsver Dr. Viks Šarma no Londonas.