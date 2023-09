No triecieniem pa Baltiju līdz kapa klusumam - krievu propagandisti internetā kliedz, bet TV klusē

No triecieniem pa Baltiju līdz kapa klusumam

Proti, propagandistisko vēstījumu atšķirībās runa ir par Ukrainas veikto dronu triecienu Pleskavas lidostai naktī no 29. uz 30.augustu. Dronu uzbrukuma rezultātā tika sabojātas četras smagās transporta lidmašīnas Il-76 un Krievija bija spiesta slēgt gaisa telpu virs Maskavas Vnukovas lidostas. Gan "Telegram" kanālos, gan dažādās interneta programmās propagandisti ar putām uz lūpām sauca pēc atriebības, propagandistisko melu tēvs Vladimirs Solovjovs savā "online" programmā "Pilns kontakts" kliedza, ka dronu triecieni Pleskavai ir notikuši no Baltijas valstu teritorijām, līdz ar to Igaunija un Latvija ir jānoslauka no zemes virsas. Jāpiebilst, ka aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA) kategoriski noliedza jebkādu Latvijas iesaisti minētajā uzbrukumā. Savukārt Krievijas domes deputāts un atvaļinātais ģenerālis Andrejs Guruļovs pat murgoja par kodoltriecienu Ukrainai.

Tikmēr Krievijas televīziju propagandas raidījumos, kā arī ziņu raidījumos par dronu uzbrukumu Pleskavai netika minēts ne pušplēsts vārds. Tas vienkārši tika noklusēts. Protams, rodas jautājums, kādēļ propagandisti izvēlas klusēt, nevis šos uzbrukumus izmantot saviem ideoloģiskajiem mērķiem, uzkurinot aizvien lielāku naidu pret Ukrainu un Rietumiem.

Politologs un Krievijas eksperts Kārlis Daukšts skaidro, ka interneta medijiem un televīzijas raidījumiem ir divas dažādas mērķauditorijas un katrai no tām ir savs ideoloģiskais vēstījums. Skaidrs, ka cilvēkiem, kas patērē interneta medijus, slēpt kādu informāciju, tostarp par dronu uzbrukumiem, ir bezjēdzīgi, jo viņi tāpat to zina un plaši apspriež, piemēram, "Telegram" kanālos. Tādēļ šai auditorijai, kurā iekļaujas arī ultranacionālisti, propagandisti mērķtiecīgi virza stāstījumu par šaušalīgas atriebības nepieciešamību, pie viena uzkurinot jau tā esošo nepatiku pret Baltijas valstīm. Tomēr jāatceras, ka no aptuveni 145 miljoniem Krievijas iedzīvotāju internetu lieto absolūtais mazākums. Lielākā daļa krievu, īpaši reģionos, patērē tikai tradicionālos medijus. Un šai auditorijas daļai informāciju pilnīgi noteikti var noslēpt.

Daukšts min, ka ziņu par dronu triecieniem noklusēšana televīzijas raidījumos ir apzināts Kremļa rīkojums, lai neradītu iedzīvotājos paniku un sajūtu, ka situācija netiek kontrolēta. Ja miljoniem skatītāju, kuru lielākā daļa ir pensionāri, dzīvo ar pārliecību, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir spēcīgs līderis, kurš spējīgs pasargāt savu valsti, tad periodiskas ziņas par dronu triecieniem Krievijai varētu šo pārliecību sašķobīt. Tāpat šādas vēstis varētu radīt iedzīvotājos jautājumus, kas pašreizējai Krievijas varai ir, maigi sakot, ļoti neērti.

"Neraugoties uz relatīvo klusumu par dronu uzbrukumiem valsts televīzijās, triecieni radīja mulsinošus jautājumus par Krievijas pretgaisa aizsardzības neveiksmēm, jo īpaši, lai novērstu uzbrukumu Pleskavas lidostai," raksta laikraksts "Washington Post", vienlaikus minot, ka "daži valsts stingrās līnijas kara lobija pārstāvji izteica neapmierinātību par karu, kas vairākus mēnešus nav devis lielus Krievijas panākumus".

Vērtējot Krievijas televīzijas raidījumus, skaidri iezīmējas ideoloģiskais vēstījums "vienkāršajai tautai" - Ukrainas armijai frontē ir vieni vienīgi zaudējumi, turpretī Krievijas armija lēnām, bet varonīgi virzās uz priekšu. Rietumi vēlas iznīcināt Krieviju un ir rusofobijas pārņemti, taču izdarīt neko nevar un ir faktiski bezspēcīgi. Skaidrs, ka šādā naratīvā jebkādas ziņas par triecieniem Krievijas teritorijai ir vairāk nekā neiederīgas.

Šajā kontekstā ir vēl viena interesanta nianse - Krievijas televīzijas kanāli 29.augustā pat nepieminēja, ka tajā dienā notika privātā algotņu grupējuma "Vagner" bijušā līdera Jevgeņija Prigožina bēres. Radio "Brīvā Eiropa" asprātīgi rakstīja, ka Prigožina bēres bija "speciāla apbedīšanas operācija", atsaucoties uz kara dēvēšanu par "speciālo militāro operāciju".

Meli par notikumiem frontē

Vēl joprojām "vojenkori" spītīgi noliedz, ka ukraiņu bruņotie spēki būtu ieņēmuši Robotines ciemu. Visos sižetos no frontes tiek stāstīts, ka Krievijai ir tik spēcīgas aizsardzības līnijas, ka ukraiņiem nav izdevies tās pārraut. Protams, tiek stāstīts, ka kaujās pie Robotines ukraiņi ir zaudējuši ārprātīgu (сумасшедшее) daudzumu cilvēku un milzīgus apjomus Rietumu militārās tehnikas. Par saviem zaudējumiem krievi nebilst ne vārda.

Vairāki sižeti bija veltīti iznīcinātāju F-16 piegādei Ukrainai, uzsvaru liekot uz to, ka ukraiņu pilotu apmācība ilgs vismaz pusgadu, līdz ar to visu to laiku šos iznīcinātājus izmantot nevarēs. Savukārt, kad tos sāks izmantot, tie kļūšot par Krievijas armijas prioritārajiem mērķiem un "vieglu laupījumu", jo Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmai tos iznīcināt būšot vieglāk par vieglu.

Īsta medusmaize "kremliniem" bija ziņa par korupciju Ukrainas militārās medicīnas komisijās, kur to locekļi pret samaksu izrakstīja fiktīvas apliecības, ka cilvēks ir militārajam dienestam nederīgs. Krievi, protams, to visu pavērsa tā, ka "parastie" ukraiņi negrib karot, bet nežēlīgais "ukranacistu" režīms viņus uz to piespiež un sūta uz fronti kā lielgabalu gaļu. Šie atsevišķie korupcijas gadījumi Kremļa ideologu ieskatā ir apliecinājums tam, ka karot par Ukrainu vēlas tikai Rietumi un Ukrainas "noziedzīgais" režīms.

Tajā pašā laikā pati Krievija cenšas rekrutēt migrantus no Vidusāzijas valstīm, lai nodrošinātu pret Ukrainu uzsāktajā karā nepieciešamo "lielgabalgaļu", konstatējuši britu izlūkdienesti. "Krievijā ir vismaz seši miljoni migrantu no Vidusāzijas, ko Kremlis, domājams, uzskata par potenciāliem rekrūšiem," savā ikdienas ziņojumā par stāvokli Ukrainas frontē norādījusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Krievijas mērķis ir izvairīties no vēl vienas mobilizācijas pirms nākamgad paredzētajām prezidenta vēlēšanām, uzskata ministrija. Savukārt ārvalstu pilsoņu ekspluatācija ļaus Kremlim iegūt papildu dzīvo spēku apstākļos, kad pieaug krievu zaudējumi, teikts ziņojumā.

Kopš jūnija Krievija tādās kaimiņvalstīs kā Armēnija un Kazahstāna izplata arī reklāmas, cenšoties pievilināt algotņus, kuriem tiek solīta vienreizēja sākotnējā samaksa 495 000 rubļu (apmēram 5000 eiro) apmērā un 190 000 rubļu liels ikmēneša atalgojums. Vidusāzijas migrantu rekrutēšana norisinās vismaz kopš maija, solot viņiem Krievijas pilsonību. Parādās arī ziņas par piespiedu metožu izmantošanu. Piemēram, uzbeku celtnieki krievu okupētajā Mariupolē tiekot spiesti stāties iebrucēju armijas rindās. Jāpiebilst, ka propagandisti ar Solovjovu priekšgalā jau vairākus mēnešus runā par to, ka visiem Krievijas pilsonības kārotājiem no NVS valstīm vispirms ir jānoslēdz līgums ar bruņotajiem spēkiem un jāiet karot Ukrainā.

Ja runā par patiesajiem notikumiem frontē, tad, piemēram, laikraksts "The Guardian" pagājušās nedēļas nogalē publicēja rakstu "Ukraiņu pretuzbrukumam dienvidos nozīmīgi panākumi". Arī ASV domnīca "Kara pētījumu institūts" (ISW) atzīmē, ka ukraiņu pretuzbrukumam ir nozīmīgi panākumi. Šajā ziņā Krievijas propagandistu vēstījumi ļoti atgādina Trešā reiha ziņojumus, kad Otrā pasaules kara beigās vēl joprojām tika ziņots par varonīgās vācu armijas panākumiem.

Lielkrievu šovinisma atraugas

Līdztekus "vojenkoru" ziņojumiem no frontes propagandistu vēstījumos dominēja ierastie temati - Krievija kā jaunās daudzpolārās pasaules līdere, NATO ar ASV priekšgalā grib iznīcināt Krieviju, taču viņiem nekas neizdosies. Interesanti, ka raidījumā "60 minūtes" ar lielu devu pompozitātes tika pasniegta ziņa, ka pēc Putina pavēles Krievijas jaunās paaudzes starpkontinentālās ballistiskās raķetes "Sarmat" ir novietotas "kaujas dežūras" gatavībā. Propagandists Jevgeņijs Solovjovs gari un plaši stāstīja, kāds ir šo raķešu lidojuma rādiuss, kādus postījumus tās var nodarīt, cik tās ir nesasniedzamas jebkurai pretgaisa aizsardzības sistēmai. Vienlaikus Popovs ciniski paziņoja, ka kodolkaru vēlas ASV un to nekādā gadījumā nevēlas Krievija. "Sarmat" novietošana "kaujas dežūras" gatavībā esot tikai un vienīgi pašaizsardzība un ienaidnieka, lasi: NATO, atturēšana.

Īsti fašistiska runa izskanēja raidījumā "60 minūtes", kur tika pārspriests tas, ka Krieviju apdraud imigranti. Vairāki raidījuma dalībnieki pilnā nopietnībā apgalvoja, ka jau PSRS laiki esot pierādījuši, ka krievu nācija savā attīstībā ir galvas tiesu pārāka par citām tautām, tika arī citēts Padomju Savienības maršala Bagramjana teiktais Otrā pasaules kara laikā, ka tās armijas daļas, kur krievu ir mazāk par 50%, ir vienkārši jāizformē, jo tur vērojams būtisks kaujasspējas kritums. Pašlaik "izcilās" krievu tautas identitāti apdraudot imigrantu pūļi, īpaši no Vidusāzijas. Propagandisti aizrunājas pat tik tālu, ka 1.septembrī, skatoties uz skolēniem Krievijas skolās, pārņemot šausmas, cik daudz tur ir imigrantu bērnu, un esot jāstrādā pie tā, lai Krievijas skolu klasēs vairākums būtu etniskie krievi.

Šo klausoties, nav brīnums, ka Kremļa ideologu ieskatā labākais ASV prezidents būtu Donalds Tramps, izcilākā Vācijas partija ir AFD, bet lielākā draudzība Francijā ir veidojama ar Marinu Lepēnu.