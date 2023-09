Traģēdija Lietuvā - māte, iespējams, noslīcinājusi abas savas meitas

Svētdien ap plkst.11. Viļņā, Neres upē smaiļotāji pamanīja kādu sievieti, kas uzvedās neadekvāti, netālu no viņas ūdenī aculiecinieki pamanīja arī slīkstošu meiteni (dzimusi 2020.g.). Bērnu no ūdens izvilka cilvēki kajakos. Arī pati māte tika izvilkta no ūdens, viņa gan nebija cietusi. Tika izsaukta policija, ūdenslīdēji un neatliekamā medicīniskā palīdzība. Viņi mēģināja meiteni atdzīvināt, taču viņa jau bija mirusi.

Sieviete, kura uzvedās neadekvāti, policistiem pastāstīja, ka upē ir arī viņas otrā, jaunākā, gadu vecā meita. Viņas ķermeni atrada ūdenslīdēji un apmēram stundu vēlāk izcēla no upes.

Notikuma vietā upes tuvumā nav nevienas pludmales vai peldvietas, vēsta lrytas.lt, ir tikai dažas makšķernieku iecienītas vietas, tāpēc cilvēki šeit parasti nepeldās.

Policijai ir aizdomas, ka 37 gadus vecā sieviete centusies ne tikai noslīcināt savus bērnus, bet arī pati noslīcināties. "Galvenā versija ir tāda, ka pastāv aizdomas, ka sieviete apzināti noslīcinājusi savus bērnus upē, lai izdarītu pašnāvību," sacīja Policijas pārvaldes pārstāvis Ramūns Matonis.

Autostāvvietā netālu no notikuma vietas policija atrada automašīnu Lexus. Ir aizdomas, ka sieviete ar to iebraukusi upē. Pie upes atrasti arī trīs apavu pāri. Par ģimenes locekļa slepkavību, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī esoša cilvēka slepkavību uzsākta pirmstiesas izmeklēšana. Policijai pagaidām nav izdevies nopratināt sievieti.

Abu meiteņu māte ir Lietuvas policijas Personāla administrācijas nodaļas darbiniece, kura pēdējos trīs gadus bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā.

Saskaņā ar Krimināllikumu par šiem noziegumiem draud brīvības atņemšana uz laiku no astoņiem līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījums. Sieviete šobrīd atrodas slimnīcā.