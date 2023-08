FOTO: kā apglabāts vagneriešu vadonis Prigožins

"Tie, kas vēlas atvadīties, var apmeklēt Porohovskas kapsētu," teikts Prigožina preses dienesta ziņojumā. Paziņojums par atvadām no Prigožina parādījās pēc kapsētas slēgšanas.

Bēres notika tikai radinieku un tuvāko draugu klātbūtnē, kā to vēlējās Prigožina radinieki, pavēstīja uzņēmēja preses dienestā.

Spriežot pēc kapsētas fotogrāfijām, kuras publicēja kanāls Shot telegram, pie Prigožina kapa tika atstāta papīra lapa ar fragmentu no Josifa Brodska poēmas “Klusā daba” ar šādiem vārdiem: Dievs? / Tas ir, miris vai dzīvs?

Prigožina tika apglabāts blakus savam tēvam. “Greznas bēres”, pēc aculiecinieku vārdiem, netika noorganizētas, un kapsētā nebija piemiņas zalvju, kas pienāktos Prigožinam, kurš ir piešķirts Krievijas varoņa apbalvojums. Militārie apbalvojumi, kas pienākas Krievijas varonim, Prigožinam netika piešķirti.

Kapsētas darbinieks atklāja, ka ceremonijā cilvēkus militārajās formās viņš neredzēja, un pašas atvadas ilga 40 minūtes. “Es šajā nozarē strādāju vairāk nekā 30 gadus, man nekas neparasts – tikai VIP bēres. Viņi nav pirmie un, visticamāk, arī ne pēdējie,” sacīja kapsētas darbinieks.

Pirms Prigožina bērēm kapsētā ieradās Rosgvardija darbinieki un norobežoja teritoriju. Spriežot pēc fotogrāfijām, kapsētā uzstādīti metāla detektori. Perimetru apsargāja policisti, militārā policija, kinologi, atmīnēšanas speciālisti, kā arī kordonā manīti cilvēki ar pretdronu ieročiem.

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks, komentējot Prigožina bēres, sacīja, ka tās notikušas slepeni, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins "baidās". “Bijušā Vāgnera Prigožina vadītāja slepenās bēres ir kā absolūts Putina patieso baiļu simbols. Pat pēc demonstratīvās “vāgnerieša” slepkavības debesīs virs Tveras Krievijas diktators baidās no īstiem masu protestiem. Baidās no cilvēku atmiņām, sarunām, šaubām, salīdzinājumiem. Baidās no pastāvīgas reputācijas samazināšanās. Viņš baidās no saviem “varoņiem”,” sacīja Podoljaks.