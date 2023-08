Uz SKS devies kosmosa kuģis "Dragon" ar četriem astronautiem

7.komandas vadītāja ir ASV astronaute Žasmīna Mogbeli, bet tās locekļi ir Andreas Mogensens no Dānijas, Satosi Furukava no Japānas un Konstantīns Borisovs no Krievijas.

Nesējraķete "Falcon 9" ar kosmosa kuģi "Dragon" no Kenedija Kosmosa centra Floridā startēja plkst.3.27 (plkst.10.27 pēc Latvijas laika), un vērot tās pacelšanos bija sapulcējušies aptuveni 10 000 cilvēku.

Nesējraķete "Falcon 9" ar kosmosa kuģi "Dragon" startēja no Kenedija Kosmosa centra Floridā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Astronauti SKS uzturēsies sešus mēnešus, veicot dažādus zinātniskos eksperimentu.

Cita starpā, izejot atklātā izplatījumā, tiks ievākti paraugi, lai pārbaudītu, vai caur SKS ventilācijas sistēmu kosmosā nonāk mikroorganismi.

Tādējādi iecerēts pārbaudīt, vai mikroorganismi spēj izdzīvot un vairoties izplatījumā.

Kāda cita eksperimenta mērķis ir izvērtēt miega psiholoģiskās atšķirības uz Zemes un kosmosā.

Šobrīd SKS stacijā jau atrodas septiņi cilvēki.

Taču 6.astronautu komanda dažas dienas pēc 7.komandas ierašanās SKS dosies atpakaļ uz Zemi.