Vairāk nekā 80 krievu oligarhi apgādājuši Krievijas armiju

"Projekt" dati liecina, ka 80 no šiem oligarhiem šobrīd pakļauti rietumvalstu sankcijām. Taču tikai 14 no viņiem nonākuši visu Ukrainas sabiedroto valstu noteikto sankciju sarakstos, bet 34 personas pakļautas tikai Ukrainas piemērotajām sankcijām.

Starp krievu uzņēmējiem, kuri atklāti apgādā Krievijas armiju, ir tērauda kompānijas "Severstaļ" īpašnieks Aleksejs Mordašovs, kalnrūpniecības uzņēmuma "Noriļskij Nikeļ" vadītājs Vladimirs Potaņins, bijušais naftas uzņēmuma "Lukoil" prezidents Vagits Aļekperovs, investīciju uzņēmuma "LetterOne" dibinātājs Mihails Fridmans, investīciju grupas "Millhouse" īpašnieks Romāns Abramovičs, dabasgāzes ieguves uzņēmuma "Novatek" akcionārs Genadijs Timčenko, holdinga USM īpašnieks Ališers Usmanovs, bankas "Rossija" izpilddirektors Jurijs Kovaļčuks, celtniecības uzņēmuma "Mostotrest" dibinātājs Arkādijs Rotenbergs un citi.

Tikmēr tikai viens oligarhs, Oļegs Tiņkovs, iebildis pret Krievijas varasiestāžu politiku, viņam atsakoties no Krievijas pilsonības, pēc kā Lielbritānija viņam atcēla piemērotās sankcijas. Turklāt "Projekt" izmeklētāji norāda, ka uzņēmējs savu pretkara nostāju izrādījis tikai pēc atkārtotā Krievijas iebrukuma Ukrainā, bet pirms tam, dzīvojot Krievijā, paudis atbalstu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Viņš pat bija izteicies, ka vēlētos redzēt Putinu prezidenta amatā uz mūžu un kā imperatoru.

Pārējie Krievijas oligarhi, tā vai citādi finansējot Krievijas armiju, "gandrīz pusotru gadu, kamēr risinās karš, bijuši klusi kā kaps," teikts rakstā. "Vienlaikus šo klusējošo oligarhu uzņēmumi ir piegādājuši un turpina piegādāt Krievijas militāri rūpnieciskajam kompleksam milzīgu skaitu preču un pakalpojumu, tostarp tādus, kas ir tieši nepieciešami, lai radītu raķetes, bumbas un lodes, kas nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus,” stāsta izmeklētāji.

Kopējā Krievijas uzņēmēju ar valsts Aizsardzības ministriju no 2014. līdz 2023.gadam noslēgto līgumu summa ir vismaz 220 miljardi rubļu, norāda izdevuma žurnālisti, kas gan paļaujas uz informāciju no publiski pieejamiem dokumentiem par 2014.-2018.gadu. Izmeklētāji uzsver, ka pēc tam, kad Krievijas Aizsardzības ministrija 2017.gadā sāka šos līgumus noslepenot, ir grūti noteikt precīzu to skaitu un identificēt līgumslēdzēju puses.

"Projekt" arī atklājis to, kā tieši izmeklēšanā minētie uzņēmēji palīdz Krievijas armijai. Lai izveidotu aviācijas bumbu FAB-500, kas Mariupolē iznīcināja Dramatisko teātri, Oļega Deripaskas ("En+ Group") un Viktora Vekselberga ("Renova") uzņēmumi piegādā alumīnija pulveri, bet aviācijas bumbas komplektējošās daļas nodrošina uzņēmums, kura akcijas pieder uzņēmējām Vladimiram Jevtušenkovam ("Sistema").

"Šis pats Jevtušenkova uzņēmums piegādāja alumīnija bruņas desanta kaujas mašīnām, no kurām Krievijas militārpersonas nošāva civiliedzīvotājus Bučā," skaidro izmeklētāji.

Izmeklētāju rīcībā esošā informācija arī liecina, ka piegādēs šīm kaujas mašīnām un tām paredzēto ieroču ražošanā bija iesaistīti arī uzņēmēji Mihails Šelkovs ("VSMPO-Avisma"), Jevgeņijs Zubitskis ("Grupa Koks"), Rotenbergu ģimene un Dmitrijs Mazepins ("Uralhim"). Mazepins nodarbojies arī ar amonjaka un amonija nitrāta piegādēm sprāgstvielu un munīcijas ražotājiem.

Runājot par Krievijas kājnieku ieročiem, koncerna "Kalašņikov" līdzīpašnieki līdz 2017.gada beigām bija Iskanders Mahmudovs (19.vieta "Forbes" sarakstā), Andrejs Bokarevs (59.vieta) un aizsardzības ministra vietnieks Aleksejs Krivoručko. Tēraudu šim koncernam piegādā Alekseja Mordašova "Severstaļ", bet cauruļveida izstrādājumus – Dmitrija Pumpjanska uzņēmums "Pipe Metallurgic Company". Velmētu titānu "Kalašņikov" pērk no Mihaila Šelkova "VSMPO-Avisma".

Pakalpojumus Krievijas armijas militārā aprīkojuma apdrošināšanai Ukrainā sniedz Jurija Kovaļčuka uzņēmums "Sogaz", kā arī Mihaila Fridmana, Germana Hana, Alekseja Kuzmičeva, Pjotra Avena un Andreja Kosogova "AlfaStrahovaņije". Šis uzņēmums apdrošinājis 65 militāro vienību un citu ar nacionālās gvardes un Aizsardzības ministriju saistīto organizāciju automašīnas.