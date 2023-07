Maska apsēstība ar burtu "X": Kāpēc miljardieris nolēma mainīt tvitera logo?

Bet ko nozīmē šī zīmola maiņa un vai tas ir gudrs solis, ņemot vērā X simbolisko nozīmi?

Masku vienmēr ir fascinējis burts X.

Tas aizsākās jau tad, kad viņš mēģināja savu otro uzņēmumu nosaukt par X.com, kas kļuva par PayPal. Beidzot viņš panāca savu, kad laida klajā Model X, vienu no elektromobiļu uzņēmuma Tesla pirmajiem modeļiem, nodibināja SpaceX (pat ja "X" tika atstāta kā piedēklis) un palaida savu mākslīgā intelekta lietotni xAI.

Tomēr visspilgtāk izsakās tas, ka viņš savu jaunāko bērnu nosauca par X Æ A-12 jeb saīsinājumā "X".

Tāpēc šīs nedēļas zīmola maiņa nevarēja būt pārāk liels pārsteigums, ņemot vērā viņa iepriekšējo formu. Aprīlī viņš pat oficiāli nomainīja Twitter juridisko nosaukumu uz X Corp, un tagad ikviens, kas apmeklēs X.com, tiks novirzīts uz Twitter.com. Lai gan saskaņā ar Maska teikto, galvenais pakalpojuma domēns galu galā būs X.com.

Simbols X ir izmantots daudzās jomās, sākot no algebras līdz pat zinātnei un garīgumam, un tam piemīt noslēpumains valdzinājums, tāpēc daudzi to uzskata par spēcīgāko alfabēta burtu.

X apzīmē gan zināmo (X apzīmē vietu), gan nezināmo (algebrā), un tai piemīt dažādas mistiskas īpašības. Masks to nepārprotami zina. Tās lietošana ir uztverama spēka zīme, un daudzšķautņainā simbola piesavināšanās var pielāgoties katra vajadzībām atkarībā no konteksta un izcelsmes. Viņš būtībā ir nodrošinājies un mēģinājis uzrunāt plašu auditoriju, vienlaikus gremdējoties zīmju un simbolu simboliskajā svarā, kā to dara daudzas "slepenas" biedrības.

Jāatzīmē arī tas, ka X bieži tiek saistīts ar nāvi un atdzimšanu, jo tiek uzskatīts, ka tas iezīmē viena cikla beigas un otra sākumu. Tas atsaucas uz šī burta saistību ar ebreju alfabēta burtu Samekh, kas ir čūskas, kura norij savu asti, simbols, ko okultajās mācībās ar "S" apzīmē kā Ouroboros. Tas ir mūžīgā cikla, pārmaiņu vai pārejas simbols.

Tas ir diezgan atbilstoši, ņemot vērā pašreizējo Twitter diezgan haotisko pārejas stāvokli Maska vadībā.