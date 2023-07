ddp/abaca press/ Vida Press

Noteikts Ukrainas ofensīvas galvenā trieciena virziens

Ukrainas pavēlniecība informējusi Vašingtonu par jaunas ofensīvas fāzes sākšanu galvenā trieciena virzienā - uz dienvidiem no Orihivas Zaporižjas apgabalā, vēsta laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz diviem avotiem Pentagonā.