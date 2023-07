Aiz propagandas priekškara: krievu atriebība, draudi un izmisums

Vēl viens propagandistu karstais temats bija Polija, šo valsti apvainojot visos nāves grēkos un pasludinot par fašistisku. Kremļa ideologi izplatīja viltus ziņas par it kā nupat izveidotu Polijas-Lietuvas-Ukrainas brigādi, kas iesaistīšoties karā Ukrainā. Šīs ziņas neatbilst patiesībai, taču Polijas nomelnošana un diskreditēšana Krievijas TV kanālos norit pilnā sparā.

Vaiga sviedros ideoloģiskajā frontē raujas arī "kara korespondenti", stāstot par briesmīgajiem Ukrainas zaudējumiem un liesmojošo Rietumu tehniku. Likumsakarīgi, ka ne ar pušplēstu vārdu netiek minēts fakts, kuru intervijā ASV televīzijas kanālam CNN 23. jūlijā minēja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens - Ukrainas spēki ir atbrīvojuši aptuveni 50% no teritorijas, ko Krievijas spēki ieņēma kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada februārī.

Krievi iznīcina Odesu

Nedēļas sākumā, kad naktī uz 17.jūliju tika sarīkoti sprādzieni uz Krimas tilta, propagandisti vienā balsī kliedza pēc atriebības, Krimas tilta spridzināšanu saucot par terora aktu. 17. jūlija raidījumā "60 minūtes" militārais eksperts Igors Korotčenko paziņoja, ka gadījumā, ja Krievija nedos nežēlīgu atbildi, tad visas runas par tā saucamajām sarkanajām līnijām būšot veltas un smieklīgas. Korotčenko arī pauda, ka Krievijas iedzīvotājiem jau esot apriebušās runas par to, ka Krievija neļaus pārkāpt sarkanās līnijas, jo darbi tam nesekojot.

Diemžēl šoreiz darbi sekoja. Ukrainas dienvidi, īpaši Odesa, piedzīvoja masveidīgus raķešu triecienus, kuros ir gan bojā gājušie, gan ievainotie. Jāmin, ka Krievijas gaisa triecienos būtiski bojāts UNESCO Pasaules mantojumā iekļautais pilsētas centrs. "UNESCO pauž lielas bažas un visstingrāko nosodījumu par Krievijas spēku īstenoto nekaunīgo uzbrukumu, kas skāra vairākus kultūras objektus Odesas pilsētas centrā, kur atrodas pasaules kultūras mantojuma objekts "Odesas vēsturiskais centrs"," teikts Parīzē bāzētās organizācijas paziņojumā. Krievijas īstenotajā gaisa uzbrukumā, kas naktī uz svētdienu tika vērsts pret Melnās jūras ostas pilsētu, būtiski postījumi nodarīti Maskavas patriarhāta paspārnē esošās Ukrainas pareizticīgo baznīcas Apskaidrošanās katedrāles ēkai. Katedrāle sākotnēji uzbūvēta 1794. gadā impēriskās Krievijas laikā, pēc tam 1936. gadā to nopostīja padomju līdera Josifa Staļina laikā, bet pēc Padomju Savienības sabrukuma katedrāle tika atjaunota.

Krievu propagandisti par notiekošo izplata nekaunīgus melus. Proti, visos TV raidījumos tiek ziņots, ka krievu triecieni pa Odesu un citām pilsētām skarot tikai militāro infrastruktūru, iznīcinot rūpnīcas, kur ukraiņi ražo ieročus, lai veiktu terora aktus pret Krieviju. Propagandisti apgalvo, ka raķešu triecienos postījumi civilajai infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem neesot nodarīti. Tas, maigi sakot, neatbilst patiesībai, jo ir gan bojā gājušie, gan ievainoti civilisti. Raķešu triecienos ir iznīcinātas daudzdzīvokļu ēkas un sagrauti kultūras un arhitektūras pieminekļi, kuriem nav nekādas militāras nozīmes.

Tikmēr krievi turpina apgalvot, ka ukraiņu "terora aktos" ejot bojā mierīgie krievu iedzīvotāji, bet Krievijas triecienos neviens civilais neesot cietis. Krievi nemitīgi klāsta, kā tiek iznīcināta Odesas militārā infrastruktūra un ieroču ražotnes, tādējādi pasargājot Krievijas teritorijas no teroraktiem. Krievijas Aizsardzības ministrija arī izplatīja paziņojumu, ka Krievija neesot vainojama pie postījumiem, kas nodarīti Odesas Apskaidrošanās katedrālei. Pie vainas esot katedrālei uzkritusi Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete. Raidījuma "60 minūtes" vadītājs Jevgeņijs Popovs steidza paziņot, ka visi Rietumos izplatītie televīzijas sižeti un fotoattēli par nodarītajiem postījumiem Odesas civilajai infrastruktūrai esot viltus ziņas, montāža un neatbilstot patiesībai.

Uzbruks Ukrainas kuģiem

Krievija 17. jūlijā paziņoja, ka tā izstājas no "labības darījuma", kura ietvaros Ukrainai tika ļauts eksportēt pa jūras ceļiem savus graudus. Līdz ar to "kremlini" tūdaļ paziņoja, ka ir jāiznīcina visa Ukrainas ostu infrastruktūra, lai "labības darījums" nevarētu notikt bez Krievijas iesaistes. Naktī uz 20. jūliju Krievija veica masīvus uzbrukumus Ukrainas dienvidu ostām un iznīcināja 60 000 tonnu labības.

Starptautiskie analītiķi jau paziņojuši, ka Krievija izmanto badu kā ieroci un nodarbojas ar šantāžu, turklāt liegumam Ukrainai eksportēt savus graudus vispār nav nekādas militāras nozīmes. Tikmēr Kremļa propagandisti pauž, ka neviens Ukrainas kuģis ar labību nedrīkst iziet no Ukrainas ostām un, ja to pavadīšot citu valstu kuģi, arī tie kļūšot par leģitīmu Krievijas mērķi.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pauda, ka Rietumi esot izkropļojuši "labības darījuma" humanitāro raksturu, jo no darījuma ietvaros eksportētajiem 30 miljoniem tonnu graudu tikai 3% esot nonākuši nabadzīgajās valstīs, visu pārējo bez maksas esot piesavinājušās bagātās Rietumu valstis. Vairākas starptautiskās organizācijas norādījušas, ka Putina minētā statistika neatbilst patiesībai. ASV valsts sekretārs Blinkens jau ir norādījis, ka Krievijas rīcības rezultātā, kad pārtika tiek padarīta par ieroci, to būs grūtāk iegūt tām valstīm, kurām tā ir ļoti nepieciešama. Turklāt, kā taisnīgi norāda ietekmīgā starptautiskā domnīca "Carnegie Endowment for International Peace", "labības darījumā" nekad netika iekļauti nekādi nosacījumi par Ukrainas graudu eksporta gala mērķiem. Taču Kremlis visu pavērš tā, ka Rietumi nav pildījuši savas saistības, jo graudi nenonākot nabadzīgākajās valstīs, kas neatbilst patiesībai.

Krievi arī pauž, ka "labības darījumā" netiekot ņemtas vērā viņu intereses. Proti, vēl joprojām neesot atceltas sankcijas Krievijas lauksaimniecības eksportam, neesot atrisināts jautājums par piekļuvi Rietumu ostām un galvenā Krievijas lauksaimniecības banka vēl joprojām neesot pieslēgta SWIFT sistēmai. Kremļa ieskatā šie ir leģitīmi argumenti, lai iznīcinātu Ukrainas ostu infrastruktūru un labību.

Draud Polijai

Tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins vērsa virkni apmelojumu pret Poliju, paziņojot, ka tā vēlas ne tikai iesaistīties karā Ukrainā, bet vēloties vērst uzbrukumus arī pret Baltkrieviju. Putins Drošības padomes sēdē paziņoja, ka jebkura agresija, kas tiks vērsta pret Baltkrieviju, tikšot uzskatīta par uzbrukumu Krievijai. Polija ir kategoriski noraidījusi jebkādus apgalvojumus, ka tā vēloties uzbrukt Baltkrievijai.

Tāpat Putins un viņu pavadošā propagandistu svīta vēstīja, ka Polija esot izveidojusi Polijas-Lietuvas-Ukrainas brigādi, lai tieši iesaistītos karadarbībā Ukrainā un sev sagrābtu Ukrainas Rietumu teritorijas. "Kas attiecas uz poļu līderiem, tad viņi, šķiet, rēķinās, ka zem "NATO lietussarga" varēs izveidot kaut kādu koalīciju un tiešā veidā iejaukties Ukrainas konfliktā, lai tad "atrautu" sev treknāku gabalu, atgūtu sev, kā viņi uzskata, savas vēsturiskās teritorijas - mūsdienu Rietumukrainu," apgalvoja Putins, nekādus pierādījumus šiem vārdiem neminot. Varšava uzsver, ka šādi apgalvojumi ir meli un pēc Putina paziņojuma uz Ārlietu ministriju izsaukusi Krievijas vēstnieku Polijā paskaidrojumu sniegšanai.

Krievu propagandisti arī izplata viltus ziņas par Polijas-Lietuvas-Ukrainas brigādi, kas došoties karot uz Ukrainu. Patiesībā šāda brigāde tika izveidota jau 2014.gadā, lai attīstītu militāro sadarbību starp trīs valstīm. 2020. gadā, atzīmējot brigādes piecu gadu jubileju, Polijas aizsardzības ministrs Marjušs Blaščaks izteicās, ka triju valstu sadarbības būtību vislabāk atspoguļo brigādes komandiera sauklis "trīs tautas - viena vīzija". Polija saskaņā ar Blaščaka teikto rūpējoties par alianses Austrumu flanga drošību, kas ietver arī militāro sadarbību ar kaimiņvalstīm. Īpaši vērts uzsvērt, ka minētā brigāde nevienā brīdī nav piedalījusies karā Ukrainā. Taču krievu propagandisti ne ar pušplēstu vārdu nemin, ka šāda brigāde pastāv jau teju 10 gadus, tā vietā tiek apgalvots, ka tā ir nupat izveidota, lai tieši iesaistītos karadarbībā Ukrainā.

Turklāt, kā apgalvo gan Putins, gan propagandisti, Polija vēloties sagrābt Ukrainas Rietumu teritorijas, tādēļ arī Ukrainu neuzņemot NATO, lai netraucētu Polijai "pakampt savu kumosu". Līdztekus "kremlini" apgalvoja, ka poļi ir nepateicīgi, jo ir aizmirsuši, ka tagadējās Polijas Rietumu teritorijas esot Staļina dāvana Polijai pēc Otrā pasaules kara. Protams, propagandisti kliedza, ka, ja tas būšot nepieciešams, viņi varot to atgādināt. Atkal tika izspēlēts vecais naratīvs par to, ka Polijā atdzimstot fašisms un poļi esot aizmirsuši, kam jāpateicas par Polijas atbrīvošanu no nacistiem Otrā pasaules kara laikā.

Ukraiņi esot gandrīz sakauti

Krievu "vojenkori" turpina izplatīt vēstījumus, ka Ukrainas pretuzbrukums ir izgāzies, ukraiņu dzīvā spēka zaudējumi esot katastrofāli un Rietumu tehnika degot sārtās liesmās. Krievi pārraida skrupulozu uzskaitījumu, cik tanku iznīcināts, cik kaujinieku, tostarp ārvalstu algotņu, nogalināts, cik munīcijas noliktavu uzspridzināts. Jāteic, ka visi šie skaitļi ir pārspīlēti un par saviem zaudējumiem krievi nerunā. Tā, piemēram, krievu stāstītajā ne ar pušplēstu vārdu netiek pieminēts, ka Ukrainas armija uzbrukuma gaitā dienvidu frontē atbrīvojusi 192 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Tāpat patiesībai neatbilstoši tiek stāstīts, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma nav spējīga notriekt nevienu Krievijas raķeti un dronu. Patiesībā naktī uz 22. jūliju Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca visus Krievijas palaistos dronus "Shahed".

Neraugoties uz Kremļa paziņojumu, ka ukraiņu pretuzbrukums ir izgāzies, 22. jūlijā Ukrainas aizsardzības ministra vietnieks Volodimirs Havrilovs paziņoja, ka Ukrainas karā ar Krieviju visā frontē militārā iniciatīva tagad ir Ukrainas pusē. Atbilstoši Ukrainas armijas ģenerālštāba operatīvajai informācijai par situāciju 22. jūlijā Ukrainas karavīri turpina noturēt aizsardzību viskarstākajos virzienos austrumu frontē, kā arī turpina uzbrukuma darbības Melitopoles un Berdjanskas virzienos, nostiprinoties ieņemtajās robežās.