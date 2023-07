Krievijas rezervisti pirms izbraukšanas atvadās no tuviniekiem daļējas mobilizācijas laikā. Omska, Krievija 2022. gada 7. oktobrī. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tiesa Francijā atzinusi patvēruma tiesības Krievijas pilsoņiem, kuri atsakās karot Ukrainā

Krievijas pilsoņiem, kuri no valsts aizbraukuši mobilizācijas draudu dēļ, kā arī mobilizētajiem, kuri atteikušies no dalības karā ar Ukrainu un dezertējuši no armijas, ir tiesības iegūt bēgļa statusu Francijā. Attiecīgu lēmumu pieņēmusi Francijas Nacionālā tiesa patvēruma tiesību jautājumos (CNDA).